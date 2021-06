Reaktionen zur Klima-Abstimmung – Kritik an Bundesrätin Sommaruga Es zeichnet sich ein Nein zum CO₂-Gesetz ab. Für die Uvek-Chefin ist das eine empfindliche Niederlage Matthias Chapman UPDATE FOLGT

Zu zögerlich? Die Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga und Viola Amherd machten sich für das CO₂-Gesetz stark. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Noch ist es nicht fix, aber die Hochrechnungen deuten auf eine Ablehnung der Klimavorlage hin (zum Resultate-Ticker). Der «erste grosse Donnerschlag für die Bundespolitik der laufenden Legislatur», kündigt sich laut Claude Longchamp mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Nein zum CO₂-Gesetz an. Das sagt der Politologe gegenüber Blick-TV. Insbesondere für die FDP werde sich die Frage stellen, in welcher Richtung es künftig gehen soll.

Es wäre laut dem früheren Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern ein «veritabler Paukenschlag», wenn eines der Prestigeprojekte des Landes an der Urne tatsächlich Schiffbruch erleiden sollte. Einen Keil getrieben habe die Vorlage insbesondere in die FDP. Die Partei werde sich in Zukunft gut überlegen müssen, welche Richtung sie in der Umwelt- und Klimafrage einschlagen wolle.

Mitte-Nationalrat: «Verheerende Abstimmungsagenda»

Mitte-Politiker Stefan Müller-Altermatt gibt die Schuld für das schlechte Abschneiden des CO₂-Gesetzes der federführenden Bundesrätin, Uvek-Chefin Simonetta Sommaruga.

GLP-Präsident: «Überrascht, dass sich Bevölkerung verunsichern liess»

GLP-Präsident Jürg Grossen hat sich überrascht gezeigt über den Ausgang der Abstimmung beim CO2-Gesetz. Die Schweizer Bevölkerung habe sich verunsichern lassen von den Argumenten der Gegner, «die einfach wirklich faktenfrei waren». Es sei nicht richtig, dass alles immer mehr koste, und dass die Menschen mit dem CO2-Gesetz bevormundet würden.

Das Gegenteil sei der Fall, sagte Grossen dem Fernsehen SRF. Es wäre ein liberales CO2-Gesetz gewesen. Wenn es nicht reiche für ein Ja, sei er gespannt, was die Gegner für Massnahmen ins Spiel bringen würden, «die liberaler sein sollen als das, was wir jetzt dem Volk unterbreitet haben».

Update folgt.

