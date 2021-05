Urnenabstimmung Fraubrunnen – Kritik am Gemeinderat wegen Badi-Kredit Die Badi Region Messen soll für 3,5 Millionen saniert werden. Mitte Juni entscheidet Fraubrunnen über seinen Anteil. Das wirft im Vorfeld Wellen. Hans Ulrich Schaad

Das Schwimmbad in Messen liegt leicht erhöht im Limpachtal. Foto: Beat Mathys

Endlich hat sich die Sonne an diesem Mainachmittag durchgesetzt. Doch Gäste sind im Schwimmbad Messen keine zugegen. Zu kurz liegt der letzte Regenschauer zurück. Und es dürfte auch an den bescheidenen Temperaturen liegen. Luft 17 Grad, Wasser 15 Grad, leuchtet es an der Anzeigetafel abwechselnd auf. An Spitzentagen im Hochsommer – ohne Corona – vergnügen sich in der idyllisch gelegenen Badi im Limpachtal über 1000 Personen.

Das soll auch in Zukunft so sein. Doch das kostet. Denn die technischen Anlagen sind nach 50 Jahren störungsanfällig und müssen auf Vordermann gebracht werden. Rund 3,5 Millionen Franken soll diese unumgängliche Sanierung kosten. Aus dem Sport-Toto-Fonds und aus Spenden erwarten die Verantwortlichen rund eine halbe Million Franken.