Interview mit Bestsellerautorin - «Kristin Hannah, sind Sie Kommunistin?»

Kristin Hannah, sind Sie Kommunistin?

Ach, diese Frage. Wissen Sie, wir leben in einer interessanten Zeit und in einer so schwierigen politischen Landschaft, dass es schon reicht, eine Figur in einem Buch auftreten zu lassen, die sich für die kommunistischen Ideen einsetzt – und schon glauben manche Menschen, man sei selber Kommunistin. Das bin ich definitiv nicht.