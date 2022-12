Tatsächlich ist es schon wieder Dezember, und das Jahr 2022 neigt sich zu Ende. Da scheint es mir an der Zeit, die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beginnt Ende Februar die tägliche Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet. Nach einer anfänglichen Angst lässt das Interesse Europas für die mögliche Bedrohung aber schnell wieder nach, und der Alltag geht weiter.

Der FC Bayern wird erneut Meister, in Finnland wird Eishockey gespielt, und die erste Frau kommt im Weltraum zu einem Aussenbordeinsatz. Von der Oscarverleihung bleibt vor allem Will Smith in Erinnerung, und der Rosenkrieg zwischen Amber Heard und Johnny Depp wird zur alltäglichen Unterhaltung.

Nach einem Jahr mit vielen erschütternden und traurigen Nachrichten kommt die Adventszeit vielleicht genau richtig.

Während der Fokus im August dank dem Esaf noch auf Schweizer Tradition liegt, geht im September eine englische Tradition und Ära zu Ende. Die Queen stirbt, und England befindet sich für mehrere Wochen im Ausnahmezustand.

Nicht ganz so lange wie die Königin bleibt die neue Premierministerin in ihrem Amt. Nach nur 45 Tagen tritt Liz Truss wieder zurück. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgt in den letzten Wochen die Fussball-WM in Katar – und dies leider nicht nur aus sportlicher Sicht.

Nach einem Jahr mit vielen erschütternden und traurigen Nachrichten kommt die Adventszeit vielleicht genau richtig. Im Schein der Kerzen sollten wir wieder dankbarer sein und uns bewusst werden, dass nicht alle das Privileg haben und diese besinnliche Zeit ohne Angst und mit ihren Liebsten verbringen können.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Lisa Willener Lisa Willener (20) aus Homberg ist angehende Primarlehrerin. Ihre Hobbys sind Unihockey, Zeichnen, Schreiben, Lesen.

