Geiselnahme in Le Locle – Kriminelle hielten vier Menschen in Uhrenfirma gefangen Am Donnerstagabend kam es im Kanton Neuenburg zu einer Geiselnahme. Die Täter wurden später von der französischen Polizei verhaftet.

In Le Locle im Kanton Neuenburg kam es in einer Firma zu einer Geiselnahme. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Mehrere bewaffnete und vermummte Personen drangen am späten Donnerstagabend in eine Firma in Le Locle ein. Sie nahmen vier Personen als Geiseln und hielten sie etwa zwei Stunden lang fest. Die Täter konnten mit einer Beute in unbekannter Höhe flüchten.

Ereignet hat sich die Tat gegen 18.00 Uhr. «Zeugen meldeten, dass in Le Locle eine Geiselnahme im Gange sei», sagte ein Polizeisprecher dem lokalen Radiosender RTN. Es sei sofort eine Polizeiaktion ausgelöst worden. Spezialeinheiten rückten aus, das Viertel wurde abgeriegelt und die Bewohner informiert. Laut dem Sprecher wurden die vier Geiseln von der Polizei befreit. Es gab keine Verletzten. Die Opfer haben einen Schock erlitten und werden von einem Spezialdienst betreut.

Bei dem betroffenen Unternehmen handelt es sich um die Firma Calçada, die auf das Polieren von Armbändern und Schmuck spezialisiert ist.

Die Täter wurden gegen 19:45 Uhr im nahegelegenen Pontarlier in Frankreich festgenommen, berichtet lematin.ch unter Berufung auf Ermittlerkreise. Sie waren einer Patrouille der französischen Gendarmerie aufgefallen. Nach einem kurzen Schusswechsel wurden sie in Gewahrsam genommen.

Mehrere Fälle von Geiselnahmen

Zu solchen Überfällen kommt im Umfeld der Uhrenindustrie ab und zu. Im November 2021 hatten Gangster in Bassecourt den Direktor einer Uhrenfirma und seine Familie als Geiseln genommen. Sie verschafften sich Zutritt zur Firma und raubten Gold und weitere wertvolle Rohstoffe. Ihre Opfer liessen sie nach der Flucht Richtung Frankreich in einem Auto im Wald zurück. Die sechs Kriminellen entkamen – im Gepäck die Beute.

Ähnlich verlief eine Geiselnahme Anfang 2018 in La Chaux-de-Fonds. Dort brachte eine Bande die Familie eines Goldhändlers in ihre Gewalt. Mit einer grösseren Menge Gold und den Geiseln flüchteten sie. Kurz vor der französischen Grenze liessen sie den Goldhändler, seine Frau und deren zehnjähriges Kind zurück.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.