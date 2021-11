Samurai-Ausstellung in Bern – Krieger, Feuerwehrmann – und heute Netflix-Held Das Historische Museum eröffnet seine gewaltige Samurai-Schau. Und zeigt dabei vor allem, wie ein Mythos entsteht, von dem die Popkultur unablässig zehrt. Michael Feller

Die Kriegsrüstung als Kunsthandwerk: Objekt aus der Sammlung Ann & Gabriel Barbier-Mueller, circa 1400. Foto: pd/Stefan Wermuth

Wenn eine Geschichte gut ist, kann sie Wirklichkeit werden. Dieser Gedanke schwebt über der Ausstellung «Mythos Samurai: Von mächtigen Kriegern und tragischen Helden» im Historischen Museum. Das Bild, das wir heute von den Samurai, den japanischen Kriegern, haben, ist ein Bild, das die Samurai in ihrer Spätphase von sich malten, um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

An der Decke im ersten Saal des Untergeschosses schweben auf Tüchern gedruckte Kirschblüten. Mehr als ein Japanklischee: Kurator Alban von Stockhausen setzt das Samurai-Thema damit in den Zusammenhang der mythendurchwachsenen japanischen Kultur. «Die alten Erzählungen sind sehr wichtig», sagt er. In der japanischen Mythologie geht es blumig vonstatten. Es soll eine Prinzessin Kirschblüte gegeben haben. Und die Kaiserfamilie sollen Nachfahren der Sonnengöttin Amaterasu sowie des Drachengottes Watatsumi sein. Wer eine gute Geschichte erzählt, legitimiert sich. In diesem Kontext sind, so die Absicht von Stockhausen, auch die Samurai zu verstehen. Während 1000 Jahren, vom 9. bis ins 19. Jahrhundert, haben sie die Geschichte Japans geprägt.