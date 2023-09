Krieg in der Ukraine – Soll Kiew Gebiete an Russland abtreten? Israel und Deutschland haben mit der Formel «Land gegen Frieden» gute Erfahrungen gemacht. Für die Ukraine klingt sie eher nach der Aufforderung zum Selbstmord. Sonja Zekri

Die Halbinsel Krim wurde 2014 von Russland annektiert: Präsident Wladimir Putin (r.) auf einem Motorradausflug mit Sergei Aksjonow (l.), Ministerpräsident der Autonomen Republik Krim, im August 2019 bei Sewastopol. Foto: AP

Es war ein guter Witz, wenn auch von der scharfkantigen Sorte. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, im früheren Leben Comedian, scherzte bei einer Pressekonferenz auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup, doch, doch, sein Land sei durchaus bereit, im Gegenzug für eine Nato-Mitgliedschaft ukrainisches Territorium abzugeben – und zwar Belgorod.

Die Pointe: Belgorod ist eine russische Stadt. Die Botschaft: ukrainischen Boden gegen Sicherheit? Vergesst es.

Kurz darauf klang die Ablehnung nicht mehr ganz so kategorisch, jedenfalls sahen Beobachter Raum für Interpretationen. Ukrainische Medien befragten Selenski zur Krim. Die Halbinsel – von Russland 2014 annektiert, besetzt, vermint und zugleich als Touristenhochburg frequentiert – wird von der Ukraine gerade sehr intensiv mit Drohnen beschossen. Sie gilt vielen als Schlüssel, um die russischen Kräfte zu schwächen und die ukrainische Gegenoffensive vom Fleck zu bringen.

Kurz zuvor hatte Selenski gesagt, was er seit 18 Monaten immer sagt, dass die Ukraine nicht bereit sei, irgendeines der besetzten Territorien oder auch die Krim «für irgendeine Mitgliedschaft in irgendeiner Union» einzutauschen. Aber nun sprach er davon, dass die «Demilitarisierung» der Krim unter bestimmten Umständen «politisch» erzwungen werden könne. Also nicht mit Drohnen und Granaten, sondern mit Verhandlungen? Land gegen Sicherheit, Land gegen Frieden – wird das in den allergeheimsten Kreisen in Kiew doch ventiliert?

Auf den Aufschrei folgte Verunsicherung

Vor kurzem schien es, als ventilierten zumindest gewisse Kreise der Nato. Stian Jenssen, Stabschef von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hatte in norwegischen Medien bemerkt, eine Lösung für die Ukraine könne darin bestehen, «Gebiete aufzugeben und dafür die Nato-Mitgliedschaft zu bekommen». Dass es einen Aufschrei gab, dass er seine Aussage später bedauerte, beruhigte niemanden.

Die Reaktionen in Kiew reichten von «lächerlich», über «Ablasshandel mit Mördern» bis zu tiefer Verunsicherung. Denn obwohl es denkbar ist, dass Jenssen einfach mal so dahergeredet hat, scheint es wahrscheinlicher, dass Stoltenbergs Stabschef nur probehalber laut ausgesprochen hat, was in den Hauptstädten der Ukraine-Unterstützerländer doch ein Thema ist.

«Wir sollten Putin dazu bringen, Xi aufzugeben.» Vivek Ramaswamy, Trump-Anhänger

In den USA mehren sich die Zweifel daran, ob die Ukraine wirklich ihr gesamtes Territorium militärisch zurückerobern kann, und dies nicht nur, aber vor allem unter den Republikanern. Auf die Spitze getrieben wurde dies durch den Beitrag des Millionärs, Trump-Fans und republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Vivek Ramaswamy in der Zeitschrift «The American Conservative».

Seine aussenpolitische Vision bestehe darin, die russische Kontrolle über die besetzten ukrainischen Gebiete anzuerkennen und die Nato-Bewerbung der Ukraine zu blockieren, schrieb Ramaswamy. Sein Ziel sei es, Russland als Verbündeten gegen China zu gewinnen: Biden habe «blöderweise» versucht, Xi dazu zu bewegen, Putin aufzugeben, «in Wahrheit sollten wir Putin dazu bringen, Xi aufzugeben». In diesem geopolitisch ganz grossen, dabei ausschliesslich US-zentrierten Entwurf taucht die Ukraine als Spieler nicht einmal mehr auf.

Warum diese Fixierung auf die Krim?

In Europa finden sich derartige Ansinnen nur an den politischen Rändern. So läuft die Unterstützung der deutschen Regierung für die Ukraine zäh, aber zuverlässig. Überlegungen zu territorialen Zugeständnissen der Ukraine stellt im offiziellen Berlin niemand an. Aber manchmal, in privaten Gesprächen, am Rande von Podien taucht die Frage mehr oder weniger verschämt dann doch auf. Die Ukraine sei riesig – was braucht sie die paar Quadratkilometer Donbass? Warum diese Fixierung auf die Krim? Land gegen Frieden, gegen Sicherheit, gegen Menschenleben – das muss den unter dem Krieg leidenden Menschen in Cherson oder Odessa doch einleuchten.

Mehr als 90 Prozent der befragten Ukrainerinnen und Ukrainer lehnen jegliche Gebietsabtretung ab: Einwohnerinnen von Charkiw vor einem zerstörten Quartier (31. August 2023). Foto: Cathal McNaughton (EPA, Keystone)

Tut es nicht. Abgesehen von einer winzigen Minderheit findet sich zwischen Charkiw und Uschhorod niemand, der auch nur einen Fussbreit an Moskau abgeben will, so jedenfalls die Ergebnisse einer Umfrage in der Ukraine. Mehr als 90 Prozent der Befragten lehnen jegliche Gebietsabtretung ab. Man könnte an der Aussagekraft von Umfragen unter Kriegsrecht in einem bombardierten Land zweifeln, würden sie nicht durch ungezählte Begegnungen in Kiew oder Kupjansk, in Dnipro oder in Frontnähe bestätigt, mehr noch: würde die Gesprächstemperatur nicht allein durch die Frage nach territorialen Zugeständnissen sinken.

Zeichen von Schwäche

Die Argumente lauten sehr ähnlich: dass die Ukraine erlebt habe, wie es ist, wenn Russland Kontrolle über ukrainisches Territorium ausübt, nämlich nicht friedenssichernd, sondern als Laboratorium für ein Terrorregime, Indoktrinierung und neue Aggressionen; dass von einem Frieden also gar nicht die Rede sein könne, und wie man durch die Folterkeller in den befreiten Gebieten wisse, schon gar nicht von einer Abwesenheit von Gewalt. Putin, so die unmöglich von der Hand zu weisende Befürchtung, werde jeden Hinweis auf Zugeständnisse – territoriale, politische, militärische – als Zeichen der Schwäche begreifen. Den aufstrebenden Ultrapatrioten in Armee, Geheimdienst und Militärblogs ist er schon jetzt zu soft.

Bedenkt man ausserdem, wie spät die Ukraine zu ihrem Staatsgebiet gekommen ist, wie oft und mit welchen entsetzlichen Folgen ukrainisches Territorium zwischen den Grossmächten hin- und hergeschoben wurde, dann begreift man eher, warum so gut wie alle in der Ukraine das gesamte Land befreien wollen, ganz gleich, wie lange es dauert, warum der Vorschlag «Land gegen Frieden» hier nicht nur wie ein Täuschungsmanöver klingt, sondern geradezu wie eine Aufforderung zum Selbstmord.

Erfahrungen in Deutschland

Dabei sind beispielsweise die deutschen Erfahrungen mit einem solchen Tausch durchaus positiv, auch wenn es einige Zeit dauerte, bis das alle begriffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Verlust der Ostgebiete zunächst ein Grund für grosses Selbstmitleid, die Forderung nach Rückgabe Konsens bis weit in die politische Mitte hinein, am fleissigsten ausgenutzt von der politischen Rechten unter Mithilfe der Vertriebenenverbände.

Man kann sich heute kaum noch vorstellen, welches politische Risiko der deutsche Kanzler Willy Brandt einging, als er mit den Ostverträgen die Oder-Neisse-Grenze anerkannte, Königsberg, Schlesien und das Sudetenland aufgab. Den Vorwurf des «Ausverkaufs deutscher Interessen» konterte er mit der damals kühnen Formulierung, es gehe «nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war».

Und doch dauerte es Jahrzehnte, bis Deutschland, zumal: Westdeutschland, begriff, dass der Gebietsverzicht reich belohnt wurde, mit Wohlstand, Demokratie und – nach Holocaust und Weltkrieg nicht unbedingt erwartbar – der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker. Heute macht nicht einmal mehr die äusserste Rechte Stimmung mit der Rückeroberung Schlesiens. Deutschland fühlt sich wohl in seinen Grenzen. Land gegen Frieden, Wohlstand, Sicherheit – das ist aufgegangen.

Natürlich ist Nachkriegsdeutschland mit der heutigen Ukraine nicht zu vergleichen. Deutschland war nicht Opfer, sondern Aggressor im Vernichtungsfeldzug nach Osten, im Holocaust, in den Verheerungen Europas. Aber moralische Einordnung und kollektives Gedächtnis stimmen nicht immer überein. Geblieben ist vielerorts in Deutschland die Erinnerung an einen letztlich erträglichen Verlust.

Auch Finnland gab Land ab

Mehr noch als die Deutschen können beispielsweise die Finnen die Zwangslage der Ukrainer nachvollziehen. Nach dem sowjetischen Überfall und dem furchtbaren Winterkrieg trat Finnland unter anderem Teile Kareliens an Stalin ab und bewahrte so seine Unabhängigkeit – hier schmerzt die Wunde bis heute.

Als Ursprung des diplomatischen Prinzips «land for peace», Land gegen Frieden, gilt der Sechstagekrieg. Israel hatte enorme Geländegewinne gemacht und gab später den Sinai an Ägypten zurück – als Gegenleistung für einen Friedensvertrag. Nach dem Oslo-Abkommen war auch die Hoffnung auf Frieden mit den Palästinensern gross. Doch die Zweistaatenlösung kam nie, einen palästinensischen Staat gibt es bis heute nicht, und die rechtsreligiöse Regierung in Tel Aviv fördert den Siedlungsbau.

Je länger der Krieg dauert, desto offener dürften territoriale Planspiele werden.

Die Bilanz ist also durchaus gemischt, aber je länger Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert, desto offener und detailreicher dürften territoriale Planspiele werden. Da die Ukraine seit Monaten in eine besetzte und eine unbesetzte Zone gespalten ist, warum nicht die unbesetzte Ukraine in die Nato aufnehmen – im Austausch für den Verzicht auf die besetzten Gebiete?

Aus ukrainischer Perspektive ist das undenkbar. Eine Variante aber hat unlängst der Leiter der ukrainischen Präsidialkanzlei, Andri Jermak, angeregt: Die freie Zone könnte sofort in die Nato eintreten und die besetzten Gebiete dann eben nach der Befreiung und Vereinigung der gesamten Ukraine. Ein historisches Beispiel dafür hat er ebenfalls: den Nato-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 1955.

Fehler gefunden?Jetzt melden.