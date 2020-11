Das verteilen die Wahlkämpfer – Krempel, Kugelschreiber und Kuriositäten Lebkuchen mit Gesichtern, Desinfektionsmittel, Mandalas oder Bier: Die Parteien verteilen im Strassenwahlkampf allerhand. Sogar «Duschen mit Doris» ist zurück – jedenfalls fast. Benjamin Lauener

Von einer politischen Gegnerin als «heisse Anwärterin beim Gadgetcontest» ausgerufen: Das Klopapier der jungen GLP. Foto: Twitter/Corina Liebi

Die Berner Parteien buhlen im Moment um die Gunst der Wähler. Am 29. November wählt die Stadt ein neues Parlament und eine neue Regierung. Um sich von den Mitbewerbern abheben zu können, greifen die Parteien in die Trickkiste und offerieren so manchen Schabernack. Diese Zeitung hat so viele Wahl-Goodies zusammengetragen, wie es ging. Lesen Sie auf den folgenden Zeilen eine nicht ganz ernst gemeinte Zusammenstellung der gesammelten Ware.

Kulinarik und Genuss

Ein bunter Korb an guten Dingen: Wer von den essbaren Goodies keins mag, muss einen absonderlichen Geschmack haben. Foto: ber Der Yogi Tea von den Grünen. Übrigens: Franziska Teuschers Kopf ist ein Kleber und kein Aufdruck. Foto: ber Auch von Bernhard Eicher gäbe es Lebkuchen mit dessen Haupt darauf, diese waren aber vergriffen. Also kommt hier Thomas Fuchs zum Handkuss. Foto: ber 1 / 5

Sie bieten so ziemlich alles, was es für einen entspannten Abend braucht: Tee, Bier, Lebkuchen und ein Dubler-Mohrenkopf. Nur die 500 Kilo Zwiebeln der Grünliberalen passen nicht ganz ins Bild. Aber hey, immerhin sinds Zwiebeln, die eigentlich am Zibelemärit verkauft werden sollten und – hätte die GLP nicht eingegriffen – nun irgendwo verrotten würden. Nur schon dafür haben die Grünliberalen den goldenen Container im Kampf gegen Food-Waste verdient. Und auch das Salz der SVP – «für in die Rot-Grüne-Suppe» – passt nicht zum lauschigen Abend. Dafür ist es lange haltbar, auch nachhaltig.