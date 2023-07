Russland-Afrika-Gipfel – Kreml liefert Getreide an sechs Länder – kostenlos Beim Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika präsentiert sich Wladimir Putin als Geschäftspartner und Wohltäter. Und macht den Westen für die Hungerkrise verantwortlich. Silke Bigalke aus Moskau

Russland umwirbt Afrika: Filipe Nyusi, Präsident von Moçambique, und Wladimir Putin in Sankt Petersburg. Foto: AFP

Beim ersten grossen Gipfel-Auftritt in Sankt Petersburg kam Wladimir Putin schnell zur Sache, also zum Getreide. Russlands Präsident versprach Lieferungen in sechs afrikanische Staaten, er zählte unter Applaus Mali, Somalia, Zimbabwe, Eritrea, die Zentralafrikanische Republik und Burkina Faso auf.