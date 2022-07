Jubiläum der SP Thun – Kreml, Klassenkampf und Kadetten Die städtische SP feiert ihren 125. Geburtstag. Ein Rückblick in die Höhen und Tiefen ihrer Geschichte. Marc Imboden

Das Schlosshotel Freienhof, wie es damals noch hiess, in einer Aufnahme von 1937. Nachdem die SP es gekauft hatte, wurde es in der Stadt auch als «Kreml» bezeichnet. Foto: Fotosammlung S. Gassner

Sie sollten ihre Schlafmützen endlich weglegen. Das riet die inzwischen nicht mehr existierende sozialdemokratische Berner Tageszeitung «Tagwacht» vor 125 Jahren der Arbeiterschaft von Thun und Umgebung. Das Blatt rief dazu auf, eine Arbeiter-Union zu gründen, um Forderungen – etwa in Sachen Löhne und Arbeitszeiten – an die Adresse der Arbeitgeber durchsetzen zu können. Die Aufforderung richtete sich an die Arbeitervereine und Gewerkschaften des 19. Jahrhunderts, die aber nicht marxistisch, sondern eher kleinbürgerlich und demokratisch geprägt waren. Wann genau die SP Thun offiziell gegründet wurde, ist nicht bekannt. Deshalb gilt die Schaffung der Arbeiter-Union 1897 als ihre Geburtsstunde.