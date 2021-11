Design-Preis in Langenthal – Kreislaufwirtschaft steht hoch im Kurs Beim Design-Preis Schweiz sind total 15 Preisträger ausgezeichnet worden. Im Bereich Nachhaltigkeit gab es überraschend kreative Produkte. Julian Perrenoud

Ein weisses Babybel? Nein, hierbei handelt es sich um ein Tofu to go, entworfen vom Unterwalliser Yusca Studio. Foto: PD

Spätestens seit diesem Jahr ist bekannt, dass der Design-Preis Schweiz seinen Fokus verstärkt auf die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Ökonomie legen will. Entsprechend stark haben die Verantwortlichen die neue Kategorie «Going Circular Economy» beworben. Bei der Kreislaufwirtschaft geht es darum, bereits gebrauchte oder überschüssige Materialien zu verwerten.

So erstaunt es wenig, dass am Freitagabend in der Langenthaler Markthalle gleich vier Beiträge in diesem Bereich prämiert worden sind. Mit «Cyclon» gewann der Schweizer Schuhhersteller On bereits zum zweiten Mal nach 2013 eine Auszeichnung. Und zwar mit einem rezyklierbaren Laufschuh, der aus Rizinusbohnen besteht und sich über ein Abonnement beziehen lässt.