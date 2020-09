Konferenz in Interlaken – Kreisläufe statt Einbahnstrassen An der «Konferenz für Kreislaufwirtschaft CE2» tauschten am Donnerstag 270 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Erfahrungen aus. Mit dem Umweltpreis ausgezeichnet wurde das Recycling von Bauabfällen.

Nur ein kleiner Teil der Wirtschaft weltweit funktioniert heute in Kreisläufen. Sibylle Hunziker

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard hofft, dass erfolgreiche praktische Beispiele aus der Wirtschaft eine nachhaltige Politik fördern. Foto: Sibylle Hunziker

Nur ein kleiner Teil der Wirtschaft weltweit funktioniert heute in Kreisläufen – der grösste Teil verbraucht immer neue Rohstoffe und hinterlässt Abfallberge. Auch in der innovationsfreudigen Schweiz ortete Doris Leuthard als Jurypräsidentin des Umweltpreises der Wirtschaft an der «Konferenz für Kreislaufwirtschaft CE2» noch viel Handlungsbedarf.