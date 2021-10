Abstimmung in Brienz – Kredit gegen Wasser in Kellern und abgehobene Schachtdeckel

Abstimmung in Brienz – Weniger Wasser in Kellern und abgehobene Schachtdeckel ? Im Bereich der Brienzer Lauenenstrasse ist eine Leitungssanierung geplant. Der Souverän entscheidet am 28. November über den Verpflichtungskredit. Hans Urfer

«Seit Jahrzehnten ist die Mischabwasserleitung im Bereich der Lauenenstrasse überlastet. Die Folge sind Wassereinbrüche in Kellern und Schachtdeckel, die abgehoben werden», schildert Peter Zumbrunn, Gemeinderatspräsident von Brienz, die Situation am Stock-, Buscheli- und Seeweg bei starkem Regen. Denn das abfliessende Regenwasser des ganzen Lauenenquartiers fliesse in diese Leitung, fügt Zumbrunn an.

Entweder die Abwasserleitung vergrössern oder eine Entlastungsleitung erstellen, lautet die Lösung. Zweiteres sei einfacher umzusetzen und auch kostengünstiger, sagt der Gemeinderatspräsident.

Kredit und Beitragssatz

So werden die Brienzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 28. November an der Urne einerseits über einen Verpflichtungskredit von insgesamt 715’000 Franken für die Sanierung der Werkleitungen (360’000 Franken) und den Neubau (355’000 Franken) der Lauenenstrasse im Teilabschnitt Hauptstrasse bis Kirchgemeindehaus zu befinden haben.

Weiter entscheidet das Stimmvolk über Annahme oder Ablehnung des Beitragssatzes von 40 Prozent (142’000 Franken) zulasten der Grundeigentümer für die Neubaukosten des Strassenabschnitts.

Was Letzteres angeht, weist Peter Zumbrunn darauf hin, dass maximal 80 Prozent der Strassenneubaukosten überwälzt werden könnten. Da die Lauenenstrasse jedoch als Verbindungsstrasse gelte, werde der Beitragssatz lediglich auf 40 Prozent festgelegt.

Was und wann saniert und gebaut wird

Der Neubau des Strassenabschnitts wird deshalb notwendig, weil die Lauenenstrasse in jenem Bereich in schlechtem Zustand ist, in welchem die Schmutzabwasser- und die Trinkwasserleitung ersetzt werden sollen. Zudem weist der Abschnitt «eine mangelhafte Fundation» auf, wie der Abstimmungsbotschaft zu entnehmen ist. Ferner soll die Tragfähigkeit der Strasse dem heutigen Standard angepasst werden.

Die Entlastung der Mischabwasserleitung soll mit zwei Entlastungsbauwerken bei der Rothorn- beziehungsweise Burgstrasse erreicht werden. Das Sanierungsprojekt soll zwischen April und Oktober nächsten Jahres ausgeführt werden.

Finanzierung im Detail

Die Sanierung der Lauenenstrasse (Werkleitungen und Strasse) ist im Finanz- und Investitionsplan 2022–2030 der Gemeinde enthalten. Die Finanzierung der jährlichen Kapitalkosten zulasten Spezialfinanzierung Wasser wird durch Gebühren gedeckt und beträgt, gerechnet auf 30 Jahre, 10’000 Franken pro Jahr.

Zulasten des Steuerhaushalts, erläutert der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft, «fallen Kapitalkosten für den Strassenneubau von 8000 Franken an».

