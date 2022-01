Referendum in Heimberg – Kredit für Verkehrsrichtplan kommt vors Volk 475’000 Franken für den Verkehrsrichtplan sind zu teuer: Das finden gut 400 Heimbergerinnen und Heimberger. Jetzt kommt der Kredit vors Volk. Marco Zysset

SVP-Präsident Christian Wüthrich (l.) und sein Vize Christian Michel (r.) übergeben Gemeindeschreiber Oliver Jaggi die Unterschriften gegen den Kredit für den Verkehrsrichtplan. Foto: PD

Die SVP hatte es bereits an der letzten Gemeindeversammlung im Dezember 2021 in Heimberg angekündigt: 475’000 Franken für einen neuen Verkehrsrichtplan sind ihr zu teuer. Sie hat deshalb das Finanzreferendum ergriffen mit dem Ziel, die Vorlage an einer nächsten Gemeindeversammlung vor das Volk zu bringen. 200 Unterschriften wären nötig gewesen. Bis zum Ablauf der 30-tägigen Referendumsfrist am Montag, 17. Januar, hat sie «über 400 Unterschriften gesammelt» und der Gemeindeverwaltung überreicht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Aktuell überprüft die Gemeindeverwaltung die Gültigkeit der Unterschriften. Danach geht das Geschäft am 7. Februar an den Gemeinderat, der das Zustandekommen des Finanzreferendums formell bestätigen und amtlich publizieren muss. Gemeindeschreiber Oliver Jaggi schätzte auf Anfrage, dass der Kredit für den Verkehrsrichtplan an der nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung vom 27. Juni traktandiert werden dürfte. «Aber definitiv entscheiden wird der Gemeinderat.»