Felsgebiet in Kandersteg – Kredit für Spitzen Stein nimmt Kommissionshürde Die Finanzkommission des Grossen Rates empfiehlt einen Rahmenkredit von 5,5 Millionen Franken zur Annahme. Das letzte Wort hat das Kantonsparlament.

Der Oeschinensee bei Kandersteg. Am Doldenhorn südlich des Sees befindet sich das Felsgebiet «Spitze Stein». Foto: Keystone

Die Finanzkommission des bernischen Grossen Rates unterstützt das Gefahrenmanagement für den Spitzen Stein in Kandersteg. Den Rahmenkredit von 5,5 Millionen Franken für die Jahre 2020 bis 2024 empfiehlt sie zur Annahme.

Das teilte die Kommission am Dienstag mit. Das letzte Wort hat der Grosse Rat.

Der Spitze Stein ist ein Felsgebiet am Doldenhorn südlich des Oeschinensees. Seit 2018 ist er verstärkt in Bewegung. Zuletzt brachen am 20. Dezember 2019 rund 15'000 Kubikmeter Fels ab und stürzten ins Tal. Verletzt wurde niemand.

Experten führen die Verschiebungen auf den Rückgang des Permafrosts im Boden zurück. Das Gebiet wird nun mit technischen Geräten laufend überwacht. Zudem wird ein Permafrostmonitoring aufgezogen, und allfällige Abbrüche und Rutschungen werden im Ereigniskataster dokumentiert.

chh/sda