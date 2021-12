Weinkellerei in Kiesen – Kredenzen im neuen Weinschopf Die Weinkellerei Riem, Daepp & Co. AG in Kiesen hat auf ihrem denkmalgeschützten Hof für 2,5 Millionen Franken einen Weinschopf realisiert. Über 150 Jahre hat sich die Familie dem vergorenen Rebensaft verschrieben. Stefan Kammermann

Die Inhaber Trix und Herbert Riem vor dem neuen, einladenden Weinschopf. Foto: Stefan Kammermann

Wer am Dorfrand von Kiesen auf den Hof der Weinkellerei Riem, Daepp & Co. AG einschwenkt, dem stechen sofort die historische Häusergruppe und der einladende Garten ins Auge. Und wer damit rechnet, dass sich auf dem Gut alles nur um Wein dreht, der irrt.

«Jeden Morgen in der Früh ist die Fütterung der Schweine meine erste Tätigkeit.» Herbert Riem, Chef der Weinkellerei Riem, Daepp & Co. AG in Kiesen

In einem markanten Gebäude tummeln sich zahlreiche Schweine. «Jeden Morgen in der Früh ist deren Fütterung meine erste Tätigkeit», sagt Herbert Riem, Chef der über 150-jährigen Weinkellerei. Das Futter für die Säuli wird gleich auf dem Hof selber produziert. Allerdings ist der Besuch bei der Familie Riem nicht in erster Linie den munteren Schweinen gewidmet.