Kulturpause im Oberaargau – Kreativität als Schutzkonzept Kultur findet momentan vor allem zu Hause statt. Für Künstler wie Andreas Kunz und Valerio Moser bedeutet das: wenig Geld und viel Zeit. Sabine Gfeller

Andreas Kunz im Barocksaal im Bären, wo das abschliessende Herbstkonzert hätte stattfinden sollen. Foto: Christian Pfander

Keine Komik-Shows, kaum Konzerte, kaum Gagen. Einige Kulturschaffende befinden sich in prekärer Lage. Der Geiger Andreas Kunz, Musikalischer Leiter des Kammerorchesters Camerata 49 von Langenthal, erzählt nun am Telefon, wie es um die Berufsmusizierenden in seinem Umfeld steht.

Noch vor knapp einem Monat wollte sich der Langenthaler nicht zur Situation äussern, einige Tage zuvor hatte der Kanton das Veranstaltungsverbot verhängt. Zu gross war damals der Frust, dass die Herbstkonzerte der Camerata 49 nicht stattfinden konnten.

Die existenziellen Konzerte