Schiessjahr in Krattigen – Krattiger Schützen hamsterten Titel Die Schützen aus Krattigen waren heuer oft erfolgreich, wie sich beim Ausschiesset im Restaurant Kreuz zeigte.

Die Sportgewehrgruppe der Krattiger Schützen holte sich am Kantonalfinal den Meistertitel. Foto: PD

Die Krattiger Schützen trafen sich zum Ausschiesset im Restaurant Kreuz. Nach zwei Corona-Jahren habe Präsident Christian Kummer «endlich wieder auf ein normales und äusserst erfolgreiches Vereinsjahr» zurückblicken können, wie der Verein mitteilt. «Einmal mehr durften diverse Gruppenerfolge gefeiert werden», heisst es in der Mitteilung.

Am Amtsschiessen konnte die Gruppe «Lueg is Land» den Heimvorteil nutzen und den Gruppenwettkampf für sich entscheiden. Die Gruppe war auch am Frutiger Amtscup siegreich. «Die Sportgewehrgruppe gewann am Oberländischen Gruppenmeisterschaftsfinal die Bronzemedaille, und als Höhepunkt konnte am Kantonalfinal der Meistertitel errungen werden.»

Starker Nachwuchs

Stark seien auch die Leistungen der Nachwuchsschützen gewesen. «In der Oberländer Gruppenmeisterschaft holten die Krattiger Jungschützen die Silbermedaille und am Oberländischen Amtscupfinal die Bronzemedaille», heisst es in der Mitteilung. «Die Junioren konnten am schweizerischen Gruppenmeisterschaftsfinal mit dem 3. Rang erstmals eine Medaille gewinnen und wurden erneut Kantonalmeister.»

Auch den Jungschützenwettkampf am Amtsschiessen habe man dominiert und das Jungschützenwettschiessen gewonnen. Und der neue Oberländer Meister in der Kategorie Junioren und der neue Oberländer Nachwuchskönig stammen mit Simon Morgenegg und mit Aron Schranz aus den Reihen der erfolgreichen Krattiger Schützenjugend.



Jürg Schick dominierte die Jahresmeisterschaft der Krattiger Schützen und wurde Schweizer Meister in der Kategorie Veteranen Liegendmatch. Foto: PD

Jahresmeister und Ausschiessetmeister wurde überlegen Jürg Schick, der Anfang September in der Kategorie Veteranen Liegendmatch erstmals Schweizer Meister wurde. Jungschützenmeister ist Micha Morgenegg, und sein Bruder Simon Morgenegg ist neuer Juniorenmeister. Cupsieger wurde Markus Indermühle.

pd/sgg

