Hindelbank feiert Marlen Reusser – «Krass, ein solch grosses Fest habt ihr für mich organisiert» Das Dorf legte sich für seine Olympia-Medaillengewinnerin mächtig ins Zeug. Musik, zahlreiche Gäste und die lockeren Sprüche der Sportlerin sorgten für Stimmung. Cornelia Leuenberger

Beinahe das ganze Dorf wollte den Auftritt von Marlen Reusser sehen. Foto: Christian Pfander

Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass Radrennfahrerin Marlen Reusser ihren grossen Triumph feiern konnte. Die 29-Jährige gewann Olympiasilber im Zeitfahren. In Tokio herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit. In Hindelbank, wo Reusser bei ihren Eltern wohnt, blieb es hingegen erst mal ruhig. Schliesslich ging das Rennen frühmorgens über die Bühne.

Nun aber geht es auch in Hindelbank feierlich zu und her. Ort des Geschehens: der Schulhausplatz. Dort, wo sonst die Kinder und Jugendlichen in der Pause verweilen, stehen nun eine Bühne, ein Bierstand und unzählige Festbänke. Und doch wird der Platz bald knapp – Freunde, Familie, ja das ganze Dorf, so scheint es, will heute seine erfolgreiche Bürgerin feiern. Die Gemeinde hat sich einiges einfallen lassen, um aus dem Empfang einen besonderen Anlass zu machen. Die New Brass Band sorgt für musikalische Unterhaltung, Gäste wie Regierungsrat Christoph Neuhaus oder Nationalratspräsident Andreas Aebi wurden eingeladen. Auch Adolf Ogi wäre gekommen, hätte er nicht just an diesem Abend den Geburtstag seiner Frau in Crans-Montana gefeiert.