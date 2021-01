Fieber in Belper Pferdestall – Krankheit sorgt für Aufregung in der Rösseler-Szene In einer Pferdepension litten mehrere Tiere an Fieber. Zwei mussten eingeschläfert werden. Vermutlich handelt es sich aber um eine normale Grippe. Johannes Reichen

Pferde in einem Stall (Symbolbild). Vom Fieberausbruch war eine Pferdepension in Belp betroffen,. Foto: Getty Images

Fieber. Virus. Vorerkrankung. Es sind Reizwörter, die die Rösseler-Szene in Atem halten. Mit dem Coronavirus beim Menschen haben sie nichts zu tun. In einer Pferdepension in Belp litten in den letzten Tagen sechs Pferde an Fieber. Vier Tiere sind wieder gesund, aber zwei von ihnen mussten eingeschläfert werden.

«Dass in einem Betrieb gleich sechs Fälle auf einmal vorkommen, ist aussergewöhnlich», sagt Beat Wampfler, Cheftierarzt des Nationalen Pferdezentrums in Bern (NPZ). Zusammen mit der Tötung der zwei Tiere sorge das für Verunsicherung. «Ich erhielt Anrufe aus Zürich und St. Gallen.» Er versuchte, die Wogen zu glätten.