Tagestipp: 13 Year Cicada am Gartenfestival – Kraftmusik für Verkopfte Das Berliner Trio 13 Year Cicada spielt am Gartenfestival seinen sausenden Experimental Rock.

Benannt nach einem geräuschintensiven Insekt: Die Gruppe 13 Year Cicada. Foto: PD

Im Osten der USA lebt eine Zikadenart, deren Larven sich jahrelang durch den Boden bohren. Alle dreizehn Jahre ist das Phänomen zu beobachten, dass die Würmchen an die Oberfläche kriechen, um innerhalb weniger Wochen zu schlüpfen, sich zu paaren und am Ende zu sterben. Nach dem geräuschintensiven Insekt hat sich die Gruppe 13 Year Cicada aus Berlin benannt: Es zirpt, schwirrt, saust und zischt zuweilen recht ordentlich in diesem Math-Rock – einer Kraftmusik für Verkopfte.

lri

