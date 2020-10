Berner Oberland – Kräftiger Regen und Schnee bis auf 1000 Meter In der Nacht auf Samstag gab es im Oberland viel Niederschlag – und der Winter kündet sich an.

Alles weiss: Am Samstagmorgen fiel im Suldtal Schnee bis auf 1000 Meter. Foto: Hans Peter Roth

In der Nacht auf Samstag hat es im Berner Oberland kräftig geregnet. Zudem sank die Schneefallgrenze immer tiefer. «Wir haben über Nacht rund 60 Millimeter Regen gemessen», sagt Barbara Hari, Gastgeberin des Restaurants Pochtenfall (Gemeinde Aeschi). Entsprechend hoch gingen die Bäche im Suldtal. Am Samstagvormittag ging der Regen dort in Schnee über. In der Region schneite es bis auf 1000 Meter.

Am Samstagmorgen führte der Latrejebach viel Wasser. Gleichzeitig ging der kräftige Regen in Schnee über. Foto: Hans Peter Roth

hpr