Finanzen in Heimberg – Kräftige Investitionen stehen an Heimberg hat Investitionsbedarf. Die Rede ist von über 45 Millionen Franken in den nächsten fünf Jahren. Dies hängt auch mit dem Wachstum der Gemeinde zusammen. Stefan Kammermann

Luftbild der Schulanlage Untere Au mit dem Neubautrakt inklusive Tagesschule (am rechten Bildrand) und der Turnhalle plus allfällige Landreserve (oben links). Foto: Roger Stalder

«Wir sind in einer Phase, in der wir investieren müssen», sagte Heimbergs Finanzvorsteherin Daniela Sigrist (SVP). Was am 5. Dezember auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung in Heimberg steht, wurde am Donnerstag den Medien vorgestellt. Im Vordergrund stehen dabei die Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre und das Budget 2023. Und der Finanzplan zeigt: Insgesamt 45,45 Millionen Franken sind für Investitionen eingestellt.