Apothekengigant in Bern – Kostet diese Firma den Kanton Bern 97 Millionen Franken? Walgreens Boots Alliance, die grösste Apothekenkette der Welt, hat in Bern ihren Holdingsitz. Eine Bilanzbereinigung von 2017 lässt Rückschlüsse auf das Berner Finanzausgleichdebakel zu. Quentin Schlapbach

In den USA und Grossbritanien stehen die Filialen von Walgreens und Boots an jeder Strassenecke. In der Schweiz ist der Auftritt der Firma um einiges diskreter, wie der Holdingsitz im Post-Parc Bern zeigt. Foto: Nicole Philipp

Für einen Weltkonzern ist es ein unscheinbarer Auftritt. Kein Logo hängt in Grossbuchstaben von der Fassade. Und auch das Schild beim Eingangsbereich ist in Standardschrift gehalten. Walgreens Boots Alliance Development GmbH steht darauf. Gemäss der Übersichtstafel vor dem Post-Parc-Gebäude befinden sich die Büros des Unternehmens hoch oben im neunten und zehnten Stock. So unspektakulär der Auftritt von aussen, so spektakulär muss die Aussicht da oben sein. Einen zentraleren Standort gleich oberhalb des Bahnhofs kann man in der Stadt Bern kaum finden.

Dass sich Walgreens Boots Alliance solche Räumlichkeiten leisten kann, erstaunt wenig. Die amerikanisch-britische Apothekenkette – 2015 infolge einer Grossfusion entstanden – ist seit 2018 im Dow Jones gelistet, dem bedeutendsten Aktienindex der Welt. 2019 schrieb das Unternehmen einen Umsatz von 136 Milliarden Dollar, der Gewinn betrug knapp vier Milliarden Dollar.

Dass von diesem Geld viel bei den Aktionären und wenig in den Steuerkassen dieser Welt landet, verdankt die Firma ihrem Holdingsitz in Bern. In seinen Geschäftsberichten schreibt Walgreens Boots Alliance jeweils, dass man hier«tax holidays» geniesse – Steuerferien.

Diese Steuervorteile gelten laut Walgreens Boots Alliance vorwiegend für die kantonalen Steuern, nicht aber für die Bundessteuern. Gemäss dem Geschäftsbericht 2019 sparte das Unternehmen dank des Steuermodells in einem einzigen Jahr einen Betrag von 127 Millionen Franken. Auch in den Vorjahren waren es Steuerrechnungen zwischen 116 und 142 Millionen Franken, welche die Apothekenkette dank dem Berner Holdingsitz umgehen konnte.

Dass der Kanton Bern seine Unternehmen unterschiedlich besteuert, ist eine Sache. Nun deutet aber einiges darauf hin, dass dieser Holdingsitz sogar Nachteile für die Kantonskasse mit sich bringt. Es geht um die jüngst publik gewordenen Mindereinnahmen beim nationalen Finanzausgleich.

Das Finanzausgleichfiasko

Im Sommer teilte der Bundesrat mit, dass der Kanton Bern 2021 signifikant weniger Geld von den reicheren Kantonen erhalten wird. Der Grund liegt im höheren Ressourcenpotenzial des Kantons – also der Pool an theoretisch möglichen Steuereinnahmen. Die Finanzdirektion von Beatrice Simon legte nach dem Bekanntwerden der Zahlen beim Bund zwar sofort Beschwerde ein. Das höhere Ressourcenpotenzial sei aufgrund eines einmaligen Sondereffekts entstanden, so die Argumentation der Berner Finanzbehörden.

Die Kurzfassung: Eine in Bern ansässige Firma habe 2017 infolge einer Fusion mit einer anderen Firma einen ausserordentlichen Gewinn von 2,2 Milliarden Franken gemacht. Von diesem Geld habe der Kanton aber praktisch nichts erhalten. Nur vier Millionen Franken an Gewinnsteuern seien in der Kantonskasse gelandet. Dies, weil eine der beiden involvierten Firmen in einem anderen Kanton einen speziellen Steuerstatus genossen habe.

Der Kanton Bern verlangte in der Folge vom Bund eine Korrektur in der Höhe von 125 Millionen Franken. Nach einer Prüfung korrigierte der Bundesrat die Berechnung aber um lediglich 28 Millionen Franken. Es ist also klar: 2021 wird der Kanton Bern wegen einer einzigen Firma 97 Millionen Franken weniger Finanzausgleichszahlungen erhalten. Dieser Betrag entspricht beinahe einem Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen des Kantons.

Das Kapital wandert ab

Wie Recherchen zeigen, deutet einiges darauf hin, dass die Fusion, welche das Finanzausgleichdebakel ausgelöst hatte, jene von Walgreens Boots Alliance ist. Der Zusammenschluss des amerikanisch-britischen Apothekengiganten ging offiziell zwar bereits 2015 über die Bühne. Die vollständige Bereinigung und Zusammenführung der Buchhaltungen erfolgte aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Das massgebende Indiz ist ein Handelsregistereintrag vom 9. Mai 2017. Damals setzte die in Bern ansässige Alliance Boots GmbH ihr Kapital fast komplett herab – von über 2,12 Milliarden Franken auf nur noch eine Million Franken. Bei einer solchen Kapitalherabsetzung werden meist sämtliche liquide Mittel aufgelöst – was in der Bilanz einen entsprechenden Gewinn zur Folge hat.

Auffällig ist nicht nur das Datum, sondern auch dass der Betrag ziemlich genau dem 2,2-Milliarden-Gewinn entspricht, welcher der Kanton Bern als Grund für das gesteigerte Ressourcenpotenzial ins Feld führt. Mit den Recherchen konfrontiert, antwortet die US-Pressestelle von Walgreens Boots Alliance, dass man steuerliche Fragen nicht beantworten könne, da sie streng vertraulich seien. Für weitere Fragen solle man sich direkt an die Berner Behörden wenden.

Diese geben sich noch zugeknöpfter als die Firma selbst. «Die Finanzdirektion äussert sich gestützt auf das Steuergeheimnis nicht zu konkreten Steuerfällen», lässt die Medienstelle ausrichten. Weder Walgreens Boots Alliance noch die Berner Finanzdirektion wollten einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Finanzausgleichdebakel aber dementieren.

Spuren führen nach Zug

Was gegen einen direkten Zusammenhang sprechen könnte, ist die Behauptung der Berner Behörden, dass das Fiasko nicht aufgrund von gewährten Steuererleichterungen entstanden sei. Auch befinde sich die Domizilgesellschaft einer der beiden Firmen – jene mit den Steuerprivilegien – nicht im Kanton Bern, sondern in einem anderen Kanton, so die Darstellung der Finanzdirektion.

Erklären könnte diesen Widerspruch aber die Tatsache, dass der Kanton Bern mit der ursprünglichen Ansiedlung der Apothekenkette tatsächlich nichts am Hut hatte. Die britische Alliance Boots hatte ihren ersten Schweizer Holdingsitz in Zug. Den Schweizer Steuerdeal haben also die Zuger ausgehandelt. Auch die amerikanische Walgreens hatten ihren ersten Schweizer Standort gemäss Handelsregister in Cham. Es ist gut möglich, dass Teile des Firmengeflechts noch immer im Kanton Zug angesiedelt sind.

Der Umzug nach Bern erfolgte erst kurz vor der Fusion. Laut einem Insider war zumindest der Umzug von Boots Alliance nach Bern in erster Linie ein strategischer Entscheid. Das Ziel war, näher an die Berner Galenica-Gruppe zu rücken. Stefano Passino, damaliger Mehrheitsaktionär von Boots Alliance und drittreichster Italiener, hielt lange Zeit über eine Investmentfirma – domiziliert bei einem Ostermundiger Treuhandbüro – rund 25 Prozent der Galencia-Aktien. Nach der Fusion mit Walgreens gab er allerdings die Fusionspläne auf und hat die Aktien mittlerweile abgestossen.

Kommt 2022 die Korrektur?

Noch nicht begraben hat auch der Kanton Bern seine Hoffnungen auf mehr Einnahmen beim nationalen Finanzausgleich. Der Regierungsrat teilte vor zwei Wochen mit, der Bundesrat habe eine Korrektur ab 2022 «in Aussicht gestellt». Wie Recherchen dieser Zeitung zeigten, entsprach diese Formulierung nicht ganz der Wahrheit. Der Bund bestreitet vehement, dass er bereits ein Entgegenkommen signalisiert hat. Immerhin besteht nach wie vor die kleine Hoffnung, dass der 97-Millionen-Franken-Verlust ein einmaliges Malheur bleiben wird.