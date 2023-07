Schattenhalb 2 wird reaktiviert – Kosten von 2,2 Millionen sind gesichert Das Kraftwerk Schattenhalb 2 in Meiringen soll für 2,2 Millionen Franken reaktiviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Möglich machen dies die Stiftung Kraft & Wasser und Pascal Troller.

Das Kraftwerk Schattenhalb 2 soll reaktiviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Foto: Christian Helmle

Das Kraftwerk Schattenhalb 2 ist Teil einer der frühen Hochdruckanlagen im Berner Oberland, wie sie ab den 1890er-Jahren erstellt wurden. Die ehemaligen Elektrowerke Reichenbach, seit 1917/1918 Besitzerin des Kraftwerks Schattenhalb 1, der Karbidfabrik und der Reichenbachfall-Bahn, erstellten 1926 das Kraftwerk Schattenhalb 2, das etwa 70 Meter unterhalb der Bergstation der Reichenbachfall-Bahn liegt. Nach der Stilllegung des Kraftwerks im Jahre 2010 sollte die historisch wertvolle Anlage abgebrochen werden. Stattdessen wurde sie 2016 von der Stiftung Kraft & Wasser übernommen und konnte so der Nachwelt erhalten bleiben.

Auch Heimatschutz und Denkmalpflege mit an Bord

Vor den Medien in Meiringen gaben gestern die Stiftung und Pascal Troller, der sich schweizweit für die Erhaltung und Restauration von geschichtsträchtigen Kulturgütern einsetzt, bekannt, wie sie das Kraftwerk reaktivieren und das historische Industrieensemble der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. «Durch die erneuten Anstrengungen von Pascal Troller und seinem Netzwerk konnte die Finanzierung für den Erhalt und die betriebsfähige Aufarbeitung des Kraftwerkes Schattenhalb 2 vollumfänglich sichergestellt werden», steht in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen. Dadurch bleibe den nachfolgenden Generationen nebst der Brünig-Dampfbahn ein weiteres Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung erhalten.

Lagebesprechung der Freiwilligen am offenen Generator (von links): Hansruedi Kohler-Seiler, Kaspar Winterberger, Simon Weiss (Präsident der Stiftung Kraft & Wasser) und Pascal Troller, Verantwortlicher für die Mittelbeschaffung. Foto: Guido Lauper

Mit einer Wassernutzungskonzession möchte die Stiftung Kraft & Wasser Besucherinnen und Besuchern in einer zweiten Phase die beiden Maschinengruppen als betriebenes und lebendiges Erbe der Schweizer Maschinenbaukunst präsentieren. Der Erlös aus der dabei anfallenden reduzierten Stromproduktion soll dem kostspieligen Museumsbetrieb eine langfristige Perspektive geben.

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Projektes Kraftwerk Schattenhalb 2 belaufen sich auf 2,2 Millionen Franken, davon sind rund 1 Million Franken an finanziellen Fremdmitteln erforderlich. Die Trägerschaft Stiftung Kraft & Wasser erbringt Eigenleistungen in der Höhe von 140’000 Franken. Die Realisierung des Projektes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Pascal Troller, dem Berner Heimatschutz und der Denkmalpflege des Kantons Bern.

PD/don

