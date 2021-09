Ausgrabung in Heimberg – Kostbarer Fund im Töpferdorf Die Ausgrabung eines alten Töpferofens freut den Archäologen. Dass der Ofen zerstört werden soll, macht den letzten Heimberger Töpfer traurig. Godi Huber

Der Töpfer Daniel Howald (links) und der Archäologe Jonathan Frey begutachten den freigelegten Töpferofen (im Hintergrund) und eines der Fundstücke. Foto: Godi Huber

Die Geschäfte müssen schlecht gelaufen sein im Jahr 1932. So schlecht, dass das Haus der Töpferfamilie Loder zwangsversteigert wurde. Der neue Besitzer wusste nichts mit dem mächtigen Töpferofen und dem Zubehör anzufangen und mauerte die Produktionsstätte komplett zu.

Jetzt muss das alte Haus an der Bernstrasse einem Neubau mit Keller und Tiefgarage weichen. Doch vor dem Baustart ist der Archäologische Dienst des Kantons Bern am Zug. In einer sogenannten Notgrabung haben die Spezialisten den Töpferofen von damals sowie zahlreiches Zubehör freigelegt. Was ans Tageslicht kam, entzückt den wissenschaftlichen Mitarbeiter Jonathan Frey: «Wir haben einen einzigartig gut erhaltenen Töpferofen und viele Funde aus der Blütezeit der Heimberger Keramikproduktion gefunden.»