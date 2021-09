Corona auf dem Fussballplatz – Kosovo im Rampenlicht Seit dem Anstieg der Neuinfektionen mit Corona stehen Reiserückkehrer aus dem Balkan im Fokus. Wie erleben Anhänger des FC Prishtina Bern die Situation? Fabio Peter

Besuch beim Match des FC Prishtina. Dass Reiserückkehrende aus dem Balkan momentan so im Fokus stehen, ist auch hier ein Thema. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Eine Stunde vor Spielbeginn. Bujar Mehmeti nimmt auf der Tribüne Platz, während sich die Spieler des FC Prishtina Bern auf dem Sportplatz Bodenweid aufwärmen. «Wir sind nicht sehr gut gestartet», sagt der Präsident des Vereins. In den ersten beiden Spielen musste sich der Neuaufsteiger geschlagen geben. «Bei der Vorbereitung zum Saisonstart war das Team noch nicht vollständig», erklärt Mehmeti. Mehrere Spieler waren noch in den Ferien – viele von ihnen in Kosovo.

Das Thema Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer beschäftigt zurzeit die Medien und die Öffentlichkeit. Laut der Corona-Taskforce des Bundes haben sich 40 Prozent der hospitalisierten Personen während der Ferien angesteckt, eine grosse Mehrheit davon in südosteuropäischen Staaten.