Swiss Economic Forum – «Kosovaren in der Schweiz sollen sich impfen lassen» Katastrophenbewältigung, ein Impfaufruf und eine Influencerin prägten den Auftakt am SEF in Interlaken. Rahel Guggisberg , Julian Witschi

Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu kündigt am SEF in Interlaken auch die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan an. Foto: SEF.

Zutritt gibt es auch für Stargäste nur mit Covid-Zertifikat. Drinnen ist von den Corona-Schutzmassnahmen aber kaum mehr etwas zu sehen. Ohne Masken im grossen Saal und an den Verpflegungstischchen: 1350 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind am Mittwoch für zwei Tage am Swiss Economic Forum (SEF) zusammengekommen. Nach 27 Monaten Unterbruch ist das Elitetreffen zurück in Interlaken.

Das Motto lautet «Neue Horizonte». Es geht um Krisenbewältigung, die Lehren aus der Pandemie und die Geschäftstrends in der Nach-Corona-Ära. Eigentlich abgehakt schien die Pandemie in Kosovo. Die Präsidentin des Landes, Vjosa Osmani-Sadriu, nutze ihren Auftritt vor dem hochkarätigen Publikum in Interlaken für eine Rechtfertigung. Auch andere Länder hätten Schutzmassnahmen abgeschafft, sagte die 39-Jährige.