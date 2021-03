Schnelle Verwaltungen – Korrespondenz mit 86 Amtsstuben Bei einer Recherche war Redaktor Samuel Günter auf Informationen aus den Oberländer Amtsstuben angewiesen. Er startet eine elektronische Umfrage und wurde überrascht. Samuel Günter

Das Klischee ist bekannt: In Amtsstuben herrscht der Schlendrian, wer in der Verwaltung arbeitet, kann sich Zeit lassen, Dienst nach Vorschrift tun und trotzdem am Ende des Monats einen dicken Lohn kassieren. Dazu winken lukrative Arbeitsbedingungen, Vergünstigungen und wenig Stress. Ganz im Sinne dieses Witzes: «Warum dürfen Beamte nicht streiken? Ja warum eigentlich nicht, würde doch eh keiner merken.» Das Klischee ist mindestens so abgelutscht wie der Witz. Und falsch, wie ich gerade wieder erleben durfte.

Ich arbeite an einem Artikel zum unglaublich aufregenden Thema «Die Auswirkung der umstrittenen Neubewertung der Liegenschaften auf die Steuersätze in den Gemeinden». Elektronisch deponierte ich also mehrere Fragen bei den 86 Gemeindeverwaltung des erweiterten Berner Oberlandes. Manchmal an eine unpersönliche Info@Adresse, manchmal an den Finanzverwalter oder den Gemeindepräsidenten direkt. Die Fragen deckten administrative, aber auch politische Aspekte ab. Waren also nicht ganz einfach zu beantworten.