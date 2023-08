FC Thun mit Offensivspektakel – Koro Koné trifft beim 6:0-Sieg gegen Baden zweimal Die Berner Oberländer zeigen sich gegen den Liganeuling in Spiel- und Torlaune. Ihr Auftritt überzeugt. Jürg Sigel

Koro Koné (links) feiert mit Innenverteidiger Nicola Sutter. Foto: Freshfocus

Dann fällt es, Koro Konés erstes Tor im Dress des FC Thun. Das Tor jenes Mannes, der in der vergangenen Saison mit seinen Treffern wesentlichen Anteil an Yverdons Aufstieg in die Super League hatte. Koné blieb aber in der Challenge League, wechselte ins Berner Oberland. In den ersten beiden Partien ging er leer aus. In Spiel 3 trifft er nun zum 3:0. 45 Minuten sind in der Stockhorn-Arena gespielt.

Haushoch überlegen

Baden ist der Gegner, einer der beiden Aufsteiger. Mit dem anderen Neuling, Stade Nyonnais, hatte sich die Mannschaft von Cheftrainer Mauro Lustrinelli vor 14 Tagen sehr schwergetan. Doch gegen die (zugegeben) harmlosen Aargauer zeigt sich Thun von einer ganz anderen, der guten, der sehr guten Seite.

Spielerisch ist das engagierte Heimteam seinem Widersacher haushoch überlegen. «Wir waren als Mannschaft bereit», sagt Miguel Castroman, der sein 101. Spiel im Dress der Thuner absolviert. Diese gewinnen praktisch jeden Zweikampf – und sie kreieren mehr Torchancen als in den ersten beiden Meisterschaftspartien zusammen.

Ihsan Sacko, der Siegtorschütze vor einer Woche in Schaffhausen, prüft Gäste-Schlussmannn Tim Spycher bereits nach drei Zeigerumdrehungen. Koné setzt den Ball mit dem Kopf an den Querbalken (6.). Dann, nach Ablauf einer Viertelstunde, ist der längst fällige Führungstreffer Tatsache. Daniel Dos Santos trifft aus 16 Metern. Lucien Dähler erhöht nach Vorarbeit von Castroman auf 2:0 (31.). Und dann ist eben Koné an der Reihe.

Feiertag in der Stockhorn-Arena: Die Thuner jubeln. Foto: Freshfocus

Baden hat dem Angriffswirbel der Thuner nichts entgegenzusetzen. Jenes Baden, das seine Sternstunde 1985 erlebte (Aufstieg in die damalige Nationalliga A). Mit nur einem Sieg – ausgerechnet im alten Wankdorf beim späteren Meister YB (!) – tauchten die Aargauer aber sogleich wieder. Es ging dann runter bis in die 1. Liga. 2022 glückte der Aufstieg in die Promotion League. Nur 12 Monate später gelang der Sprung in die Challenge League. Die Leistungen in der noch jungen Saison waren ansprechend. Die 0:1-Niederlage in Aarau war eher unglücklich. Bei der Heimpremiere, dem ersten Spiel seit 17 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse, resultierte ein 1:1 gegen Bellinzona.

Doch nun, im Thuner Dauerregen, steht der Liganeuling vor einer unlösbaren Aufgabe, auch wenn Castroman sagt, dass es «für uns trotz allem kein Selbstläufer» war. Ohne den verletzten Omer Dzonlagic (ex-Thun) schlittern die Gäste in die Kanterniederlage. Koné erhöht auf 4:0 (67.), nachdem er sieben Minuten zuvor mit einer Rettungstat auf der eigenen Torlinie auch defensive Qualitäten hatte aufblitzen lassen.

Die Gäste aus dem Aargau stehen in Thun im Regen. Foto: Freshfocus

Nach dem 5:0 durch den eingewechselten Justin Roth hat Koné Feierabend. Er verlässt das Spielfeld, der Grossteil der 2815 Zuschauerinnen und Zuschauer applaudiert. Es ist der Applaus, den sich an diesem Abend alle beim FC Thun verdient haben. Roland Ndongo, auch er eingewechselt, verwertet noch einen Foulpenalty zum 6:0 (83.). Dann ist Baden erlöst und Thun hinter Wil und Sion Tabellendritter.

