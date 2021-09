Bindella in Bern – Warum die «Spaghetti Factory» acht Monate lang zu war Die Bindella-Lokale im Berner Kornhaus haben die Öffnungstage angepasst. Und die Spaghetti Factory war acht Monate geschlossen. Rudi Bindella junior sagt, warum. Claudia Salzmann

Rudi Bindella junior in der neuen Spaghetti Factory. Nach acht Monaten geht eines seiner sechs Berner Restaurants wieder auf. Foto: Raphael Moser

In der Spaghetti Factory am Kornhausplatz ist der Name seit Jahrzehnten Programm: Es werden Spaghetti mit verschiedenen Saucen serviert. Nach einem weiteren Lockdown und einer Totalsanierung ist das Lokal der Zürcher Gastrounternehmens Bindella wieder offen. Der Umbau sei nicht etwa ein Pandemie-Einfall gewesen, erzählt Rudi Bindella junior. «Schon vorher wussten wir, dass die Spaghetti Factory einen neuen Anstrich braucht», erzählt er, während rings um ihn ein Testessen läuft und die Arbeitsabläufe geprüft werden.

Die Spaghetti Factory – «Spägere», wie Berner das Lokal nennen – habe sein Vater Rudi Bindella senior in 1991 übernommen und seither schweizweit weitere Filialen aufgemacht. Diejenige in Zürcher Niederdorf hat den neuen Anstrich 2015 bekommen, im knalligen Pop-Art-Stil und mit einem gigantischen Bild von Andy Warhol.