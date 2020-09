Oberland als Drehkulisse – Koreanische Erfolgsserie lockt Gäste ins Oberland Eine Serie, die auch im Oberland gedreht wurde, sorgt in Asien für Furore. Für einmal ist es aber keine Bollywood-Produktion. Hans Peter Roth

«Den Schein im Gleitschirmfliegen habe ich in Interlaken in der Schweiz gemacht.» Schon in der ersten Folge sagt die südkoreanische Milliardärstochter Yoon Se-ri dies ganz selbstsicher und selbstverständlich. Das muss was heissen! Dann hebt sie ab in Südkoreas Gebirge. Und das Drama beginnt.