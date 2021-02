Besseresser – Korea liefert Im Berner Lorrainequartier befindet sich mit dem Namsan das dritte koreanische Restaurant der Stadt. Auch gut. Johannes Reichen

Schmackhaft: Mandu. Foto: Besseresser

Das Haus an der Lorrainestrasse 32 ist ein Geisterhaus. Im Untergeschoss, wo früher das Restaurant Dalun chinesische Touristen gleich carweise verköstigte, befindet sich nun eine «Ghost Kitchen». In einer Geisterküche wird zwar gekocht, aber es gibt keine Beiz dazu, in der man essen kann, selbst wenn es erlaubt wäre. Alles Essen wird per Kurier vertrieben.

Im Erdgeschoss befindet sich keine Ghost Kitchen. Sondern das koreanische Restaurant Namsan, das letzten Sommer öffnete. Normalerweise kann man hier sitzen bleiben, ausser gerade jetzt natürlich. Gekocht wird aber weiterhin, auch das Namsan liefert sein Essen aus. Man kann aber auch vorbeigehen.

Egal. Eine halbe Stunde nach der Bestellung liegt das Essen beim Namsan parat. Danach direkt nach Hause, was sich auszahlt. Das Essen ist noch ziemlich heiss. Das gilt allerdings nicht für die acht Mandu (14 Franken), die für Korea wohl das Gleiche sind wie Momos für Tibet. Das macht aber nichts, zusammen mit der Sojasauce aus dem Kühlschrank sind sie auch lauwarm ein toller Starter. Wie Momos halt.

Frisch: Rettichsalat. Foto: Besseresser

Auch der Rettichsalat (6 Franken), auf reichlich Grünzeug gebettet, überzeugt mit der gelieferten würzigen Salatsauce. Für noch mehr Geschmack sorgt das Kimchi (3 Franken), das natürlich nicht fehlen darf. Der fermentierte Chinakohl ist scharf und macht sich auch als Begleiter zu den Hauptspeisen gut.

Das Namsan ist, soweit die Besseresser wissen, nach den beiden gleichermassen empfehlenswerten Chun Hee und Arirang das dritte koreanische Restaurant in der Stadt. Und soweit Wikipedia weiss, bedeutet sein Name Südberg – der berühmteste steht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.

Die Besseresser mussten auch noch einen kleinen Berg erklimmen, nämlich die Steigung zwischen Lorraine und Breitenrain. Okay, für riesigen Hunger sorgt diese Anstrengung natürlich nicht. Den könnte man aber brauchen angesichts der Portionen. Das gilt für den gebratenen Reis mit Gemüse (15 Franken), der eher rustikal als scharf ist, aber gut schmeckt.

Fleischlastig: Bulgogi (die halbe Portion). Foto: Besseresser

Und es gilt noch mehr für das Bulgogi, Geschnetzeltes mit Reis. Die Besseresser wählen die Variante mit Rindshohrücken und Kräuterseitlingen (28 Franken). Das Fleisch ist zart und würzig, aber fast etwas zu viel des Guten. Trotz des kleinen Beilagensalats und der Pilze fehlt diesem Gericht das Gemüse. Alles in allem macht im Berner Korea-Trio auch das Namsan aber eine gute Figur.