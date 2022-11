Saisonauftakt von Bern Ballett – Kopfvoran ins Krematorium Mit «The Loss of Nature» zeigt das Ballett am Stadttheater zwei ganz unterschiedlich temperierte Stücke zur grössten Krise der Menschheit. Und ein Ensemble auf der Höhe seiner Kunst. Regula Fuchs

Betörende Körperskulpturen: Die Tanzcompagnie von Bühnen Bern im Stück «Drifting Out». Foto: Grégory Batardon

Es seien aufwühlende Wochen gewesen, schreibt Bühnen Bern in der Medieneinladung zur ersten Tanzpremiere der Saison. In der Tat: Bern Ballett hat Ende September wegen eines Belästigungsvorfalls Schlagzeilen gemacht, es folgten eine Untersuchung, eine Entlassung, Medienkonferenzen. All das dürfte nicht spurlos am Ensemble vorbeigegangen sein. Auf der Bühne am Premierenabend merkte man davon aber: nichts.