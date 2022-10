So reagiert das Netz auf Truss-Rücktritt – Kopfsalat, Harry Styles und ein wütender Cristiano Ronaldo Passiert etwas Grosses auf der Welt, lässt das Internet nicht lange auf sich warten. Soziale Medien werden derzeit mit Memes über den Rücktritt der britischen Premierministerin geflutet. Ein Best-of.

«Hält Liz Truss länger durch als dieser Salat?» Diese Frage stellte sich die Zeitung «Daily Star». Nun verkündet das britische Blatt: «Hoch lebe der Salat!» Screenshot: Youtube / Daily Star

Die scheidende britische Premierministerin Liz Truss sah ihre politische Karriere am Ende schneller dahinwelken als einen Salat. Die Zeitung «Daily Star» hatte sechs Tage vor ihrem Rücktritt am Donnerstag einen Video-Livestream gestartet, in dem ein Salatkopf mit Perücke und Kulleraugen verkleidet zu sehen war. Ziel der Aktion: zu sehen, ob Truss länger im Amt bleiben würde als die etwa zehn Tage, die ein Salatkopf geniessbar bleibt – mit bekanntem Ausgang.

Nur wenige Minuten nach Truss’ Rücktrittsrede vor dem Regierungssitz in der Downing Street schrieb der «Daily Star» triumphierend im Onlinedienst Twitter: «Der Salat hat offiziell Liz Truss überdauert und gewonnen. Hoch lebe der Salat!»

Der Livestream zeigte derweil den Salatkopf, wie er den Moment mit einem Glas Sekt, Musik und Discolicht feierte. Die blättrige Pflanze habe es jedoch «bisher abgelehnt, sich zu ihrer politischen Zukunft zu äussern», schrieb der «Daily Star».

Doch die Häme geht weit über die Länge der Amtsdauer. Viele kritisieren den Umstand, dass Truss nun bis an ihr Lebensende jährlich 115’000 Pfund (Rund 130’000 CHF) vom Staat erhält. «England hat die besten Trickbetrüger – ändere meine Meinung», steht in einem Post im Onlineforum Reddit.

Nicht so ernst nimmt es ein Parodie-Account bei Twitter. Der Fussballstar Cristiano Ronaldo, der den Platz wütend vorzeitig verlässt, wird kurzerhand zur ehemaligen Premierministerin. Ein pfiffiger Nutzer montierte die Frisur auf den Fussballer und schreibt ihm Truss auf den Rücken. Handshakes will «sie» keine geben.

Auch das berühmteste britische Medium konnte es sich nicht verkneifen. Der öffentlich-rechtliche Sender BBC postet auf Instagram ein kurzes Video mit Truss in der Hauptrolle. «I’m a fighter not a quitter», schreit die 47-Jährige durch die Halle des britischen Unterhauses. Nur einen Tag später dann die 180-Grad-Wende. Truss verkündet vor der 10 Downing Street: «I’m resigning.»

Alle, die nicht auf die kurze Amtsdauer von Liz Truss gewettet haben, hätten mal lieber auf den Downing-Street-Kater Larry gehört. Die berühmte Katze «hat uns schon vorgewarnt, uns nicht an Liz Truss zu gewöhnen», beobachtete ein Twitter-Nutzer.

Und Larry ist nicht nur ein sehr gutes Orakel, sondern vielleicht auch ein passender Nachfolger. Den Weg zur Downing Street kennt er ja bereits, und unter vielen Briten wird er auch schon als «First Cat» bezeichnet.

Zurück zum Kopfsalat. Dieser wird aktuell medial abgefeiert und fühlt sich wahrscheinlich wie der britische Sänger Harry Styles im grünen Kleid.

AFP/so

