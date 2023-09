Kopf der Woche – Tadellose Arbeit zum Abschluss Hannes Rubin, OK-Präsident des Unspunnen-Schwinget in Interlaken, erhält mit all den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Maximalnote 10 und ist Kopf der Woche. Hans Urfer

Hannes Rubin, OK-Präsident Unspunnen-Schwinget 2023, einige Tage vor dem Schwinget auf der Tribüne der Arena. Foto: Hans Urfer

Petrus stand Hannes Rubin am vergangenen Sonntag nur bedingt zur Seite. Dafür konnte der OK-Präsident des Unspunnen-Schwinget auf der Interlakner Höhematte auf eine Vielzahl von helfenden Händen zählen. Letztere mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz vor, während und nach dem Schwinget sind nach wie vor der Erfolgsfaktor für einen tadellos organisierten Grossanlass – angeführt von Hannes Rubin, der nach drei Schwinget an der Spitze des OK das Präsidium abgibt.