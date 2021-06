Neuer Name, neues Glück? – Konzert Theater Bern heisst jetzt Bühnen Bern Das Berner Vierspartenhaus bläst zum Aufbruch, mit vielversprechendem neuem Personal – doch eine prominente Lücke bleibt. Michael Feller

Das Stadttheater hat in den letzten Jahren so einiges gesehen: Neben Kunst viel personelle Irrungen und Wirrungen. Mit dem neuen Namen soll eine neue Ära eingeläutet werden. Foto: Keystone

«Wir wollten einen offenen Namen, der abbildet, was wir vorhaben: Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen», sagt Florian Scholz. Der Intendant von Bühnen Bern, wie Konzert Theater Bern neu heisst, läutet eine neue Ära ein. Unter dem neuen Namen sollen die Sparten Schauspiel, Oper, Tanz und Orchester «weitgehend autark» ihre Programme planen und spielen, wie er am Freitag bei der Vorstellung der neuen Saison sagte.

Somit hat die etwas sperrige Bezeichnung Konzert Theater Bern nach zehn Jahren bereits ausgedient. Sie entstammte der Fusion des damaligen Dreispartenhauses Stadttheater Bern mit dem Symphonieorchester (BSO). Weil mit dem Stadttheater und dem BSO zwei unterschiedliche Betriebskulturen zusammenkamen, harzte der Zusammenschluss. In den Jahren unter Scholz’ Vorgänger Stephan Märki wurden jeweils Zusammenhalt und Kooperation gepredigt. Nun beginnt mit dem neuen Namen ein neues Selbstverständnis: Starke Sparten machen ihr Ding – und suchen da, wo es gemeinsame Schnittstellen gibt, künftig eine spartenübergreifende Vertiefung. Erzwungen werden soll aber nichts.

Hochkarätiges Personal

Die Betonung auf die Unabhängigkeit hat auch personelle Gründe. Der neue Schauspielleiter Roger Vontobel ist die neue Leuchtfigur im Führungsteam der Bühnen Bern. Als 2019 bekannt wurde, dass er diesen Herbst die Sparte von Cihan Inan übernehmen würde, war das Erstaunen gross. Vontobel gehört zurzeit zu den gefragtesten Schweizer Theaterregisseuren. In Bern verantwortet er zum ersten Mal eine Schauspielsparte. Mit ihm kommen hochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler nach Bern sowie die Chefdramaturgin Felicitas Zürcher, die auch seine Stellvertreterin wird. Vontobel will weiterhin an anderen Häusern inszenieren, diese Möglichkeit war eine Bedingung für seine Zusage. Intendant Florian Scholz sieht dies als Bereicherung auch für sein Haus. Als Intendant will er Vontobel künstlerisch so weit wie möglich freie Hand lassen.

Die Opernsparte erhält auf die neue Saison eine Co-Leitung: Nicholas Carter heisst der neue Chefdirigent, und er bildet mit Chefdramaturg Rainer Karlitschek die Spitze. Auch Carter wird neben seiner Funktion rege um den Globus reisen, um auswärts zu dirigieren. Der 36-Jährige ist ein Überflieger. Zuletzt war er Chefdirigent des Kärntner Symphonieorchesters und des Stadttheaters Klagenfurt. Carter gastierte an namhaften Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera New York oder der Deutschen Oper Berlin.

Kein Chefdirigent

Die konstante Sparte ist der Tanz unter Estefania Miranda, die seit der Spielzeit 2013/2014 dabei ist. Doch eine Lücke bleibt: Momentan nicht besetzt ist die Position des Chefdirigenten oder der Chefdirigentin beim Berner Symphonieorchester. Trotz intensiver Suche in den letzten zwei Jahren konnten sich die Bühnen Bern mit keinem Kandidaten auf eine Zusammenarbeit einigen. Nun ist Intendant Scholz vorübergehend auch Konzertdirektor. Er versteht seine Rolle als «Moderator» im demokratisch funktionierenden Orchester: Ein Ausschuss aus Musikerinnen und Musikern bestimmt das Berner Konzertprogramm.

Die neue Spielzeit beginnt am 28. August mit dem Theaterfest und dem BSO-Konzert auf dem Bundesplatz. Am 9. September ist die erste Schauspielpremiere, «Rose Bernd» von Gerhard Hauptmann, unter der Regie von Roger Vontobel.

