Ringgenberger Jodler feiern – Konzert mit Fahnen und Blumen Am Festkonzert des Jodlerklubs Ringgenberg-Goldswil verteilte Zentralpräsidentin Karin Niederberger Blumen. Anne-Marie Günter

«Schänk mir Blueme»: Karin Niederberger überreichte allen Jodlerinnen und Jodlern des jubilierenden Klubs eine Blume; nicht für sie, sondern für liebe Angehörige. Foto: Anne-Marie Günter

«Mir singe no paar Jährli, wes üsem Herrgott gfallt.» Die letzten zwei Zeilen aus dem Jodellied «Jung sy!» von Adolf Stähli passten irgendwie zum grossen öffentlichen Konzert des Jodlerklubs Ringgenberg-Goldswil. Er feierte im 76. Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum in der Burgseelihalle. Man spürte es bei allen Formationen, die auftraten: Auch wenn die ganz Jungen in ihren Reihen mit wenigen Ausnahmen fehlen, das Jodeln hält jung und macht Freude.