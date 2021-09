Halle 6 in Thun – Konzepthalle-Betreiber im Visier der Staatsanwaltschaft Zum ersten Mal seit Monaten konnte diese Zeitung einen Blick in die Halle 6 werfen. Und: Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Marco Zysset

Die Halle 6 im Selveareal ist weitgehend leergeräumt. Die Stadt Thun hat die Podeste, die Lüftung und die Gastro-Infrastruktur aus der Konkursmasse gekauft. Foto: Patric Spahni

Es herrscht nicht ganz gähnende Leere in der Halle 6 an der Scheibenstrasse in Thun. Nach monatelangem Warten erhielt die Stadt Thun diese Woche vom Konkursamt Oberland die Schlüssel und konnte endlich ihr Eigentum in Augenschein nehmen. Zur Erinnerung: Die Halle und mit ihr alles, was in ihr lagerte, war seit der Eröffnung des Konkurses über die Konzepthalle 6 AG unter Verschluss.

Was sofort auffällt: Die auffälligen Podeste im ehemaligen Co-Working-Teil sowie im Gastroteil der Halle sind noch zu sehen, ebenso der Bühnenbau im mittleren Hallenteil, und die ganzen Gastro-Installationen mit Bar, Showküche, Cateringküche und Kühlanlagen sind noch da. Und Angestellte der Stadt sind dabei, Nahrungsmittel auszuräumen. Gemäss Robert Rathmayr, Leiter Facility Management bei der Stadt Thun, waren die Vorratsräume noch voll – wohingegen die Datenserver leer waren. Allerdings wisse er nicht, ob die Betreiber der alten Konzepthalle 6 diese Server geleert haben oder aber die Behörden.