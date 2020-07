Synergien in Huttwil – Konzentration im Rüttistalden angedacht Der Gemeinderat prüft, ob er die Werkhöfe von Gemeinde und Industriellen Betrieben vereinigen kann. Im Fokus hat er das Areal der Bauunternehmung Trüssel im Industriegebiet. Jürg Rettenmund

Die Räume des Werkhofes Huttwil an der Oberdorfstrasse sind nicht mehr ideal. Foto: Thomas Peter

Dass eine Verzettelung der Standorte nicht optimal sei, liege auf der Hand, schreibt der Gemeinderat von Huttwil. Und verzettelt sind die Standorte der Gemeindebetriebe und der Industriellen Betriebe im Städtchen in der Tat, wie der Mitteilung entnommen werden kann. Der Werkhof ist an der Oberdorfstrasse untergebracht. Die Räume wurden zwar in den letzten Jahren den sich ändernden Bedürfnissen angepasst. Doch alles Material hat dort nicht Platz. Deshalb betreibt die Gemeinde auch Magazine im Untergeschoss des Städtlisaals und im Industriegebiet Rüttistalden.