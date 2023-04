Thun vor 50 Jahren – Kontroverse um angebliches Langhaarverbot Weil im Simmenthalerhof langhaarige Männer des Hauses verwiesen wurden, riefen Thuner Jugendliche zum Boykott auf. Manuel Berger

Der Simmenthalerhof, im Volksmund auch «Sibu» genannt, sorgte vor 50 Jahren für Gesprächsstoff. Foto: PD

Im April 1973 liess Fritz Wüthrich, Wirt des Simmenthalerhofs im Thuner Bälliz, an junge Männer mit längerer Haarpracht eine Karte mit folgendem Text verteilen: «Sie haben wegen Ihrem extremen Äusseren bei anderen Gästen Anstoss erregt. Bis diese Beanstandung in Ordnung ist, können wir Sie leider nicht mehr bedienen. Um weitere Reklamationen zu vermeiden, bitten wir Sie im Interesse der übrigen Gäste, unser Restaurant nicht mehr zu besuchen. Wir danken für Ihr Verständnis.» So weit die Version eines Leserbriefschreibers, der an die Redaktion des «Thuner Tagblatts» gelangte.