Keine Wahlen in Wynau – Kontinuität, die aus der Not entstanden ist Es gibt keine Wechsel im Gemeinderat von Wynau. Die Suche nach Behördenmitgliedern wird im Dorf zunehmend schwieriger. Tobias Granwehr

Die fünf bisherigen Gemeinderäte: Andreas Gygax, Roger Spühler, Peter Gerber, Christian Kölliker und Jörg Reinmann (von links). Foto: PD

Die Stimmberechtigten von Wynau werden am 25. September zwar an die Urne gerufen. Sie können ihre Stimme in den eidgenössischen Abstimmungen abgeben sowie über die Änderung der Kantonsverfassung befinden. Die für den gleichen Termin geplanten Gemeindewahlen entfallen in Wynau hingegen.