Verein aupair.ch – Kontakte mit Irland und Spanien Bald sollen Sprachaufenthalte in Irland und Spanien möglich sein. Dieses Ziel verfolgt der Verein aupair.ch.

Die beiden neuen Delegierten von aupair.ch, Ivan Jorns (links, Zweilütschinen) und Heidi Rohr (rechts, Schwanden bei Brienz) mit Präsidentin Veronika Maurer, Spiez, und Stellenvermittlerin Lisa Zeller aus Thun. Foto: PD

Nachdem die letztjährige Delegiertenversammlung auch bei aupair.ch auf schriftlichem Weg hatte durchgeführt werden müssen, freute sich der Vorstand, die Delegierten der Kirchlichen Bezirke Berner Oberland dieses Jahr im Kirchgemeindehaus Matten bei Interlaken zu begrüssen. Neben den Jahresberichten sowie der Jahresrechnung waren die Präsentation der Zielsetzungen und ein Ausblick in die Zukunft Schwerpunkte. Zudem stellte sich Lisa Zeller als neue Stellenvermittlerin vor.

Der Verein aupair.ch vermittelt im Auftrag der reformierten Landeskirche der Sektionen Berner Oberland und Emmental Sprachaufenthalte. Der Sektion Berner Oberland gehören die Kirchlichen Bezirke Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental, Thun und Interlaken-Oberhasli als Mitglieder an. Aus diesen werden jeweils zwei Vertreterinnen in die Delegiertenversammlung entsendet. Mit der Sektion Emmental besteht eine Zusammenarbeit.

Die beiden neuen Delegierten für den Kirchlichen Bezirk Interlaken/Oberhasli, Ivan Jorns und Heidi Rohr, wurden herzlich willkommen geheissen. In ihrem Jahresbericht gab die Präsidentin einen Einblick in das für den Vorstand – mit Corona-Massnahmen und dem Wechsel der Stellenvermittlerin – recht arbeitsintensive Jahr 2020. So wurde aupair.ch im letzten Sommer unter anderem eine wichtige Plattform für kurzentschlossene Maturandinnen, welche Corona-bedingt keinen Sprachaufenthalt im Ausland machen konnten. Zurzeit ist es immer noch nicht möglich, nach Grossbritannien zu vermitteln. Dafür werden aktuell Kontakte mit Irland und Spanien geknüpft.

pd

