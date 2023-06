Interview über den Rechtsrutsch in Europa – «Konservative sind tragische Verlierer» Der Politologe Thomas Biebricher erläutert, warum die Krise der Mitte-rechts-Parteien das Überleben der Demokratie gefährdet. Sandro Benini

Konservative verteidigen das Vergehende – und kommen fast immer zu spät. Foto: Getty Images

Herr Biebricher, in Deutschland ist die AfD laut Umfragen gleich stark wie die Kanzlerpartei SPD. Und in den vergangenen Wochen gab es in Spanien, Italien, Finnland, Schweden und Griechenland bei Wahlen jeweils einen Rechtsruck. Was steckt dahinter? Rechte, rechtspopulistische und rechtsautoritäre Parteien sind im Moment tatsächlich sehr erfolgreich. Gleichzeitig befinden sich traditionelle konservative Parteien seit längerer Zeit in vielen Ländern im Niedergang. Deshalb glaube ich, dass hinter dem multinationalen Rechtsruck mehr steckt als die übliche Pendelbewegung zwischen rechts und links.

Nämlich? Wir erleben einen strukturell bedingten Rechtsruck, der sich auch als Krise gemässigt konservativer Parteien beschreiben lässt. Zunächst einmal gibt es kaum noch europäische Länder, in denen gemässigt Konservative an der Regierung beteiligt sind. In einer ganzen Reihe von Ländern sind sie massiv geschwächt oder gar, wie die Republikaner in Frankreich, bei den letzten Wahlen beinahe ausradiert worden.

Mit welchen Folgen? Die Vorherrschaft über das Spektrum rechts der Mitte verlagert sich beinahe zwangsläufig in Richtung rechtsautoritärer Kräfte. Oder wir sehen eine zunehmende Selbstradikalisierung von ehemals gemässigt konservativen Parteien, eine Annäherung an die Themen und den Stil von rechts aussen, wie etwa bei den Tories in Grossbritannien. Beides resultiert letztlich in einem Rechtsruck.

Der deutsche Politologe Thomas Biebricher (*1974) ist Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er beschäftigt sich mit Politischer Theorie, Ideengeschichte und Theorien der Ökonomie und hat mehrere Bücher über den Neoliberalismus und über die Krise des Konservatismus verfasst. Foto: Heike Steinweg

Sie diagnostizieren eine Krise der gemässigt Konservativen. Aber bei den gemässigten Linken, den Sozialdemokraten, sieht es nicht viel besser aus. Müsste man nicht eher von einer Krise der grossen Volksparteien sprechen? Dass die Volksparteien insgesamt in der Krise stecken, lässt sich kaum bestreiten, und hier gibt es sicherlich auch allgemeine Gründe wie die Individualisierung und die Pluralisierung von westlichen Gesellschaften, neue Formen des Engagements, die sich nicht unbedingt in einer Parteimitgliedschaft niederschlagen. Hinzu kommt ein wachsendes Misstrauen gegenüber Volksparteien als etablierte politische Akteure, denen die Lösung gesellschaftlicher Probleme immer weniger zugetraut wird und denen man gleichzeitig vorwirft, ihr Handeln tendenziell als alternativlos gegen Kritik zu immunisieren.

Sie schreiben in Ihrem Buch «Mitte/Rechts», traditionelle, gemässigt konservative Parteien hätten eine wichtige Funktion, wenn es darum gehe, das Abdriften in Richtung illiberale Demokratie und Autoritarismus zu verhindern. Damit bürden Sie den Konservativen eine enorme Verantwortung auf. Traditionelle konservative Parteien sind in einer besonderen Position, wenn über gesellschaftlichen Wandel verhandelt wird – und wir sind gerade in einer Phase, in der wir mit einem schnellen, einschneidenden, von schweren Krisen begleiteten Wandel konfrontiert sind.

Wie wirkt sich das auf den traditionellen Konservatismus aus? Es gibt Kräfte von rechts aussen, die darauf abzielen, Empörung und Ressentiments gegen bestimmte gesellschaftliche oder ethnische Gruppen zu schüren. Traditionelle konservative Parteien sind grundsätzlich in der Lage, rechts der Mitte zirkulierende politische Energien in produktive Kanäle zu leiten. Sie können Milieus ansprechen, die für linke oder grüne Kräfte nur schwer zu erreichen sind. Fällt dieser beschwichtigende Einfluss des gemässigten Konservatismus weg, verstärkt sich der Trend nach rechts und nach rechts aussen.

«Es gibt linke Milieus, die für Rechtsaussenpositionen stimmen.»

Laut einer These, die in Deutschland zum Beispiel von Sahra Wagenknecht vertreten wird, vernachlässigt die Linke ökonomische Anliegen ihrer Stammwählerschaft, um stattdessen Identitätspolitik zu betreiben. Viele ehemals linke Wählerinnen und Wähler würden deshalb zur AfD überlaufen. Die Verantwortung für deren Aufschwung lastet nach dieser Lesart also mindestens so sehr auf der Linken wie auf der gemässigten Rechten. Das würde ich nicht grundsätzlich bestreiten, selbst wenn es Frau Wagenknecht sagt. Es gibt vor allem bei kulturellen sowie gesellschafts- und identitätspolitischen Fragen durchaus Teile traditionell linker Milieus, die fähig sind, für Rechtsaussenpositionen zu stimmen. Und die Bedeutung kultureller Fragen wächst. Ich behaupte auch nicht, dass es ausschliesslich an den gemässigt Konservativen liegt, wenn die extreme Rechte zulegt. Aber sie spielen schon eine entscheidende Rolle als Gatekeeper, wenn es darum geht, welche Positionen von rechts aussen in der Mitte salonfähig werden.

Bevor Marine Le Pen in Frankreich zur aussichtsreichen Präsidentschaftsanwärterin werden konnte, musste sie ihren faschistoiden Vater aus der Partei werfen und vielen radikalen Positionen entsagen. Giorgia Meloni ist in Italien zwar rechts, aber deutlich weniger radikal, als sie es zuvor angekündigt hatte. Entweder sind die Rechtspopulisten nicht so schlimm, wie man es auf der Linken immer behauptet. Oder die liberale Gesellschaft ist widerstandsfähiger, als man denkt. Ich unterschätze die Widerstandsfähigkeit liberaldemokratischer Gesellschaften keineswegs, aber ich würde doch davor warnen, die jüngsten Entwicklungen zu verharmlosen.

Inwiefern? Weil wir nicht wissen, wie ehrlich und dauerhaft die Quasi-Verbürgerlichung dieser ehemals rechts aussen angesiedelten Kräfte ist. Es ist offen, ob dahinter Pragmatismus steckt oder eine vorübergehende Verschleierungstaktik, um gemässigt konservative Wählerinnen und Wähler an sich zu binden. Das gilt besonders für Meloni.

Sie trauen ihr nicht? Wie liberal oder illiberal Meloni ist, wird sich zeigen, falls es ihr gelingt, das Wählerpotenzial, das von Berlusconis Forza Italia übrig geblieben ist, an sich zu binden. Und falls sie sich als dominante Figur der Rechten halten kann und wiedergewählt wird.

«Die liberale Demokratie ist heute viel gefährdeter als vor 20 Jahren.»

Können Sie das konkretisieren? Silvio Berlusconis Partei Forza Italia war schon immer eine Art politischer Fanclub, der sich allein um seinen schillernden Gründer drehte. Berlusconi ist alt und gebrechlich. Meloni wittert die Chance, nach seinem Abgang zur prägenden Figur des gesamten rechten Spektrums zu werden. Um diese Chance zu nutzen, muss sie sich den Anstrich bürgerlicher Wohlanständigkeit geben.

Befürchtungen, Rechtspopulisten könnten die Demokratie untergraben, gab es schon, als Berlusconi 1994 erstmals an die Macht kam. Oder als Jörg Haiders FPÖ 1999 in Österreich Teil der Regierungskoalition wurde. Rückblickend haben sich solche Ängste in Polen und Ungarn bewahrheitet, aber in Westeuropa waren sie offensichtlich übertrieben. Ich würde daraus nicht allzu viel Zuversicht schöpfen, allein deshalb, weil seither mehr als 20 Jahre vergangen sind. In dieser Zeit ist bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung der Eindruck entstanden, das politische Establishment habe sich von der Realität entkoppelt und wolle an den Sorgen und Bedürfnissen breiter Bevölkerungskreise vorbeiregieren. Es hat sich ein Unmut aufgestaut, der vor allem die extreme Rechte begünstigt, in einigen Ländern auch die extreme Linke. Die liberale Demokratie ist heute viel gefährdeter als um die Jahrtausendwende.

Weil populistische Kräfte die Anliegen der sogenannt kleinen Leute besser und glaubwürdiger aufgreifen? Was genau heisst in diesem Zusammenhang besser? Dass die Populisten besser in der Lage sind, aus Unmut und Verunsicherung politisches Kapital zu schlagen – ja, das würde ich schon sagen. Ob sie dann bessere Antworten liefern, daran habe ich meine Zweifel.

Warum? Was wir bislang sehen, wenn rechtspopulistische Parteien oder Figuren an die Macht kommen, ist ja wirklich alles andere als erhebend. Das beste Beispiel ist Donald Trump, der ebenfalls versprochen hatte, marginalisierten Bevölkerungsschichten wieder eine Stimme zu verleihen. Davon war nichts zu sehen, wirklich gar nichts.

Sie schreiben in Ihrem Buch, der klassische Konservatismus sei von Tragik umgeben. Was meinen Sie damit? Die Tragik des Konservatismus besteht darin, dass er stärker als andere politische Weltanschauungen oder Ideologien reaktiv ist. Das heisst, er wird herausgefordert, wenn andere Kräfte den Status quo infrage stellen, verändern oder überwinden wollen. In ihrem Bemühen, Bestehendes zu erhalten, kommen Konservative meist zu spät. Sie verteidigen nicht das Bestehende, sondern das Vergehende – und dies in einem Moment, in dem es die Natürlichkeit, die Normalität und die Selbstverständlichkeit bereits verloren hat, die für Konservative ausschlaggebend sind. Etwas, das man aktiv verteidigen muss und bestenfalls noch eine Weile künstlich erhalten kann, ist nicht mehr natürlich.

Können Sie Beispiele nennen? Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind die Veränderungen der traditionellen Familie, die Häufigkeit von sogenannten Patchwork-Familien, die Einführung der Ehe für alle. Bezeichnend für gemässigt Konservative ist auch, dass sie sich irgendwann mit dem Neuen abfinden. Ich kenne keine konservative Partei, die sagen würde: Wenn wir an die Macht kommen, schaffen wir die Ehe für Homosexuelle wieder ab.

«Der Verlust ist für Konservative eine prägende Erfahrung.»

Sind Konservative also zum Verlieren verurteilt? Der Verlust ist für Konservative sicher eine prägende Erfahrung. Etwas überspitzt könnte man sagen: Ja, sie sind tragische Verlierer. Nicht zuletzt die psychologischen Schwierigkeiten, mit denen sich Vertreter des Konservatismus deshalb konfrontiert sehen, haben mein wissenschaftliches Interesse an dieser Weltanschauung geweckt. Das alles klingt jetzt aber negativer, als es ist.

Warum? Konservative tragen dazu bei, den gesellschaftlichen Wandel zu moderieren und auszugleichen. Zu einem konservativen Weltbild gehört auch das Interesse, die Gesellschaft an Wandlungsprozessen nicht zerbrechen zu lassen. Konservative können inmitten schneller und einschneidender Entwicklungen für mehr Stabilität sorgen.

Wo verläuft die rote Linie zwischen gemässigtem Konservatismus und jenen Kräften, die man gemeinhin als rechtspopulistisch, illiberal oder autoritär beschreibt? Den fundamentalen Unterschied sehe ich im Politikverständnis. Für traditionelle konservative Parteien hat Stabilität eine immense Bedeutung. Letztlich akzeptieren sie Veränderungen wie jene der traditionellen Familie aus dieser Erwägung heraus: Es ist wichtiger, die gesellschaftliche Stabilität zu wahren, als auf Biegen und Brechen das Rad der Zeit aufzuhalten oder gar zurückzudrehen.

«Rechtspopulisten halten das System für so korrumpiert, dass es aus ihrer Sicht nicht mehr zu retten ist.»

Und die radikale Rechte? Ihr geht es in erster Linie darum, die etablierte Ordnung in einem disruptiven Prozess zu überwinden und umzustürzen – um danach Gesellschaft und Politik im Interesse und als angeblich einzig legitime Stimme des vermeintlich wahren Volkes zu dominieren. Rechtspopulisten halten das liberaldemokratische System für derart korrumpiert, dass es aus ihrer Sicht nicht zu retten ist. Das ist das pure Gegenteil von konservativ.

Ihrer Analyse zufolge pflegen Konservative eine Faszination für halbseidene Hasardeure oder hemdsärmelige bis vulgäre Haudegen, von Berlusconi über Sarkozy bis Johnson und Kurz. Eigentlich widersprechen solche Gambler-Typen doch dem konservativen Ideal von Anstand und Bürgerlichkeit. Dieses Phänomen hat teilweise mit der innerparteilichen Auswahl der Führungskräfte zu tun, bei der die Basis oft viel mehr Einfluss hat als früher.

Es steckt also eine innerparteiliche Demokratisierung dahinter. Ja, aber diese Demokratisierung kann den Aufstieg von volkstümlichen, ungeschliffenen Figuren begünstigen, die früher, als noch das Parteiestablishment auswählte, kaum eine Chance hatten. Insofern nähern sich die traditionell Konservativen auch von ihrem Habitus her den Rechtspopulisten an. Ein weiterer Grund ist der Strukturwandel der öffentlichen Kommunikation – also die Möglichkeit, die Basis über soziale Medien direkt anzusprechen. Und der Zwang, nicht nur in traditionellen, sondern auch in den neuen Medien dauernd präsent zu sein. Um es etwas überspitzt auszudrücken: Heutzutage kann es sich für eine Partei durchaus auszahlen, eine Rampensau an die Spitze zu setzen.

Gilt das auch für linke Parteien? Ja, bloss springt es bei den Konservativen eher ins Auge, weil sich solche Figuren stärker von der traditionellen Vorstellung gediegener Bürgerlichkeit abheben. Aber das Phänomen gibt es auch bei der Linken: Jeremy Corbyn in Grossbritannien, Luc Mélanchon in Frankreich. Auch der Italiener Matteo Renzi hat etwas von einem halbseidenen Verkäufer.

Wie wichtig waren für den gemässigten Konservatismus der Fall der Mauer und das Ende der Sowjetunion? Das war eine enorm wichtige Zäsur – deswegen setzt mein Buch auch Anfang der 1990er-Jahre an. Das Ende des Kalten Krieges bedeutete, dass das Feindbild des Kommunismus wegfiel, das zuvor sämtlichen rechten Parteien und auch Teilen der gemässigten Linken gemein war. Als sich im Verlaufe der 1990er-Jahre viele sozialdemokratische Parteien wirtschaftsliberalen Positionen annäherten, mussten aus Sicht der Konservativen neue Feindbilder her.

«Die Aufgeregtheit über die angebliche Cancel-Culture stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit dieses Phänomens.» Thomas Biebricher.

Welche denn? Es wurde immer mal wieder das Feindbild der 68er aus der Mottenkiste gezogen. Und irgendwann sind die drei grossen Feindbilder entstanden, die die heutige Rechte prägen: erstens die Einwanderung. Zweitens Europa und die Europäische Union. Und drittens die Woke-Ideologie.

Das Wort «Feindbild» impliziert, dass es sich eher um Propaganda als um reale Phänomene handelt. Wenn man hört, dass sich honorige Hochschuldozenten aus Angst vor der Cancel-Culture zu Interessengruppen zusammenschliessen – ist es dann nicht mehr als ein Feindbild? Die Aufgeregtheit und die Empörung über die angebliche Cancel-Culture stehen in keinem Verhältnis zum Ausmass, zur Häufigkeit und zur Gefährlichkeit dieses Phänomens. Auch wenn es den einen oder anderen problematischen Vorfall gibt – daraus den grossen Trend und die grosse Gefahr zu machen, wie es konservative Milieus heute tun, ist völlig überzogen. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen.

Was meinen Sie damit? Ich unterrichte an einer dieser angeblich von woken Studierenden terrorisierten Universitäten. Heute Nachmittag lesen wir in einem Seminar über politische Ideologien des 20. Jahrhunderts Texte von Benito Mussolini. Noch nie hat wegen solcher Lektüren jemand eine Trigger-Warnung verlangt, noch nie wollte jemand deswegen in einen Safe Space flüchten. Der «Woke-Warrior» ist ein mächtiges Feindbild. Sich daran abzuarbeiten, ist für Konservative unkompliziert und beschert ihnen ein enormes Empörungspotenzial. Und es ist viel einfacher, als sich an einer nachhaltigen Klimapolitik oder einer Rentenreform zu versuchen.

Thomas Biebricher, Mitte/Rechts: Die internationale Krise des Konservatismus. Suhrkamp 2023, 638 Seiten.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.