Kampfwahl in Steffisburg – Konrad E. Moser kandidiert fürs Gemeindepräsidium Konrad E. Moser (FDP) will die Nachfolge von Jürg Marti antreten. Damit ist er neben Reto Jakob (SVP) der zweite Kandidat, der sich um das Amt bewirbt. Janine Zürcher

Konrad E. Moser (FDP) sitzt seit dem 1. Januar 2021 im Gemeinderat von Steffisburg. Nun kandidiert er fürs Gemeindepräsidium. Foto: PD

Am Freitag gab die FDP Steffisburg in einer Mitteilung bekannt, dass ihr Gemeinderat Konrad E. Moser (50) bei den Wahlen vom 26. September fürs Amt des Gemeindepräsidenten von Steffisburg kandidiert. Der amtierende Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) hatte im April nach 12 Jahren seinen Rücktritt per Ende 2021 bekannt gegeben. Moser wurde am Freitagabend von seiner Partei offiziell nominiert.

Konrad E. Moser sitzt seit Januar 2021 im Gemeinderat und hat das Departement Finanzen unter sich. Zuvor war er ab 2016 Mitglied im Grossen Gemeinderat und dort Teil der Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission. Von 2015 bis 2020 präsidierte er zudem die FDP Steffisburg.