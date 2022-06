2. Liga interregional – Konolfingen und Lerchenfeld steigen ab In der letzten Meisterschaftsrunde ist die Rettung ausgeblieben. Das Berner Duo verliert und muss den Gang in die regionale 2. Liga antreten. Peter Berger

Konolfingens Captain Corsin Senn (r.) tröstet Manuel Guggisberg. Foto: Andreas Blatter

Die Vertreter aus Baselland liessen in der letzten Runde der 2. Liga interregional nichts mehr anbrennen. Sowohl Bubendorf wie auch Binningen gewannen ihre Partien und retteten sich aus eigener Kraft. Um den Klassenerhalt im letzten Moment noch zu bewerkstelligen, hätten die Berner Teams, Lerchenfeld und Konolfingen, siegen müssen und zudem Schützenhilfe beansprucht. Doch beide Mannschaften erfüllten ihre Pflichtaufgaben nicht. Die Thuner unterlagen Old Boys Basel mit 2:4, und Konolfingen verlor gegen den direkten Mitstreiter Binningen 0:1. Das letztplatzierte Moutier stand schon zuvor als Absteiger fest.

Ratlose Gesichter beim FCK-Trainerduo Stefan Schüpbach und Roland Neuhaus (rechts). Foto: Andreas Blatter

Für Konolfingen – mit dem früheren Profi Sven Joss (Thun und YB) – ist damit nach acht Jahren in der fünfthöchsten Liga der Schweiz Schluss. Den Emmentalern nützte auch ein Trainerwechsel von Jürg Schmid zu Roland Neuhaus nichts mehr. Auslöser für die Rochade war vor einem Monat die 2:9-Klatsche gegen Concordia Basel gewesen. Bitter für den FCK ist, dass er sich seit dem Aufstieg 2014 nie schlechter als im 10. Rang klassiert hatte.

Katerstimmung bei den Konolfingern nach dem Abstieg. Foto: Andreas Blatter

Abstieg mit Ansage

Anders sieht die Lage bei Lerchenfeld aus. Der Verein gehört seit 2009 ununterbrochen der 2. Liga inter an. In den vergangenen Jahren waren die Thuner aber immer in den Abstiegskampf involviert und mussten zittern. Nun war die Relegation nicht mehr zu verhindern. «Meine Mannschaft hat stets versucht, die fehlende Qualität mit Einsatz und Leidenschaft zu kompensieren. Alle Spieler haben in jedem Spiel und bis zum Schluss immer alles gegeben», hält Daniel Klossner fest.

Daniel Klossner bleibt auch nach dem Abstieg Trainer des FC Lerchenfeld. Foto: Dres Hubacher

Der Abstieg wurmt den Trainer natürlich. Trotzdem betont er: «Wir haben das Gesicht nicht verloren. Aber wir haben nun den Preis dafür bezahlt, dass wir kein Geld geben.» Die Oberländer füllen Lücken mit Junioren, statt Transfers mit finanziellen Folgen zu tätigen. Klossner erwähnt, dass die Schere diesbezüglich zwischen den Clubs immer grösser werde.

Kein Trost ist den Lerchenfeldern, dass sie nun wieder Derbys gegen den anderen traditionellen Thuner Quartierclub austragen können. Der FC Dürrenast hat nach drei Jahren in der 3. Liga die Rückkehr in die regionale Königsklasse geschafft.

Frust bei den Lerchenfeldern Kai Knuchel, Maulji Isaki und Luca Kämpfer (v.l.). Foto: Dres Hubacher

«Wir sind immer gerne ins Baselbiet und in den Jura gefahren», sagt Klossner. Weil die Liga jedoch reformiert wird, wäre es für Lerchenfeld nächste Saison nicht einfacher geworden. Statt sechs gibt es bloss noch fünf Gruppen, drei davon à 16, zwei à 14 Teams. Ab der Saison 2023/24 werden in der 2. Liga inter bloss noch vier Gruppen à 16 Teams sein.



Die Klasse halten konnten Spiez und Prishtina. Sowohl die Oberländer wie auch die Stadtberner belegen in ihrer Gruppe jeweils den 10. Schlussrang. Die Aufsteiger Muri-Gümligen und Besa Biel vervollständigen das Berner Quartett nächste Saison.

Peter Berger ist Sportredaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.