Firma vor dem Aus? – Konkursverfahren zieht sich in die Länge Seit bald drei Jahren sind die Bücher der Dinett Holding AG deponiert. Und trotzdem ist die Liquidation der dubiosen Firma noch immer nicht abgeschlossen. Warum harzt es? Roger Probst

Die Villa an der Blochstrasse 40 in Oberhofen wurde wegen des Konkurses der Dinett Holding AG zwangsversteigert. Foto: Adrian Moser

Die Liquidation der Dinett Holding AG kommt nur sehr schleppend voran. Die zweifelhafte Firma mit Sitz in Gunten rund um die treibende Kraft Laurent Helfrich war Dach eines komplexen Konstrukts mit zahlreichen, mehrheitlich kaum werthaltigen Tochterfirmen. Mit dem Bankrott vor knapp drei Jahren platzte die Seifenblase. Seither läuft das Konkursverfahren.

Vorher hatte der französische Unternehmer Helfrich jahrelang an einem Luftschloss gebaut. Er wollte aus Plastik Heizöl machen (Plastic to Fuel). Mit den Gewinnen hoffte er, ambitionierte Bauprojekte im Bereich Alterswohnen zu finanzieren. Im ganzen Oberland kaufte er Bauland – mit Geld von gutgläubigen Investoren. Er versprach ihnen grosse Renditen. Doch Helfrichs Geschäftsmodell geriet bald ins Stocken. Die Plastic-to-Fuel-Idee konnte nicht rentabel umgesetzt werden. Was zurückblieb, war ein Schuldenberg.