Heute vor einem Monat lockerte der Bundesrat seine Bestimmungen, Restaurants durften wieder aufmachen. Wie läuft es?

Urs Messerli: Am Anfang kehrten jüngere Gäste und Stammgäste sofort ein, dann folgte ein Tief. Und nun steigt das Volumen ganz langsam an. Aber die Leute wollen Platz haben und setzen sich gern draussen hin. Deshalb sind Restaurants mit Terrassen klar im Vorteil, das sind meistens Landbeizen. Ich höre öfter, dass es auf dem Land besser läuft als in der Stadt. Grosszügige Terrassen gibt es im Zentrum nicht viele. Kleine Lokale könnten profitieren, wenn sie zwei Essenszeiten einführten. Aber das ist schwierig, denn der Schweizer will nicht um 21 Uhr essen gehen.