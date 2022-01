Kreative Thuner Maturanden – Konkurrenz für Mikrowelle, Nasa und Filmemacher Die gymnasiale Ausbildung macht erfinderisch: Maturanden kreieren eine Wärme liefernde Lunchbox, blicken ins Weltall oder drehen einen geschichtsträchtigen Film. Stefan Kammernmann

Nie mehr Mikrowelle, hat sich Jamin Seitz gesagt und in seiner Maturaarbeit eine Lunchbox mit Heizfunktion entwickelt. Foto: Stefan Kammermann

Das Essen mit Reis und Gemüse ist kalt. Eigentlich würde Jamin Seitz seine Verpflegung am Mittag, wie viele andere auch, kurz in den Mikrowellenofen schieben. Der 17-jährige Maturand aus Allmendingen bei Thun hat indes etwas ganz anderes vor. Mittags um zwölf stellt er seine Lunchbox mit Heizfunktion im Physikzimmer am Gymnasium Thun auf die Theke und steckt den Stecker des Elektrokabels an die Stromversorgung. Damit beginnt Jamin Seitz die Präsentation seiner Maturaarbeit.