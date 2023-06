Entwicklung der Wirtschaft – Konjunkturforscher erhöhen BIP-Prognose Der private Konsum stützt die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft – trotz der weltweit gedämpften Lage. Der Arbeitsmarkt bleibt in einer sehr guten Verfassung.

Der Konsum der Schweizerinnen und Schweizer stützt die Konjunktur: Ein Shoppingcenter in Köniz. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Konjunkturforscher der ETH Zürich (KOF) haben ihre Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) im laufenden Jahr minimal nach oben angepasst. Sie erwarten damit aber weiterhin ein unterdurchschnittliches Wachstum.

Die KOF rechnet gemäss ihrer neuesten Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem realen BIP-Wachstum (BIP) von 0,9 Prozent (März-Prognose: 0,8%). Ohne den Effekt der grossen Sportanlässe, welche sich bekanntlich auf das hiesige BIP jeweils auswirken, wird die Wachstumsrate laut Mitteilung vom Donnerstag bei 1,2 Prozent (1,1%) erwartet.

Die Schweizer Wirtschaft zeige sich derzeit stabil, heisst es in der Meldung. Die gedämpfte Entwicklung der Weltkonjunktur lasse aber auch den Konjunkturverlauf in der Schweiz harziger werden. Der Arbeitsmarkt sei hingegen weiterhin in einer sehr guten Verfassung, und der private Konsum stütze die Konjunkturentwicklung zusätzlich.

Die gegenüber der März leicht erhöhte Prognose wird vor allem mit den neu bekannt gewordenen Daten für das erste Quartal begründet. Für das BIP pro Kopf resultiert damit laut KOF aber lediglich eine Stagnation oder sogar ein leichter Rückgang,

Für 2024 sieht die KOF dann aber wieder ein deutlich höheres Wachstum von 2,1 Prozent bzw. 1,7 Prozent. Diese Werte wurden gegenüber der letzten Prognose nicht revidiert. Sie würden pro KOF der Schweizer Bevölkerung immerhin einem «bescheidenen Zuwachs» entsprechen.

Bei der Inflation gibt die KOF eine gewisse Entwarnung, nachdem die Raten in den letzten Monaten stark zurückgekommen sind. Die durchschnittliche Inflation im laufenden Jahr wird neu bei nur noch 2,2 Prozent gesehen nach 2,6 Prozent bei der letzten Prognose vom März. Damals war die Prognose deutlich angehoben worden.

Nächstes Jahr wird die Inflation unverändert auf 1,5 Prozent geschätzt, wobei sie laut KOF etwa zur Hälfte durch die Mietzinserhöhungen verursacht werden dürfte.

SDA/Olivier Leu

